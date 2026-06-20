CONFIDENCIALES

Gustavo Bolívar ya se refiere a Iván Cepeda como el presidente de Colombia y desata ola de reacciones

El exsenador compartió un mensaje este sábado 20 de junio.

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Redacción Confidenciales
20 de junio de 2026 a las 3:58 p. m.
De izquierda a derecha: Gustavo Bolívar e Iván Cepeda.
De izquierda a derecha: Gustavo Bolívar e Iván Cepeda. Foto: SEMANA

Sin que aún en el país se elija en las urnas al nuevo presidente de Colombia entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda, el exsenador Gustavo Bolívar ya se refiere a este último como el mandatario de los colombianos sin serlo.

Así lo hizo a través de un mensaje que compartió a través de X, este sábado 20 de junio.

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“El Presidente @IvanCepedaCast anuncia que protegerá el derecho al trabajo digno de millones de trabajadores y que no habrá despidos masivos en su gobierno. Aquí el acuerdo al que han llegado Iván y Aida con las tres grandes centrales obreras de Colombia", dijo Bolívar en la citada red social.

La publicación en X de Gustavo Bolívar.
La publicación en X de Gustavo Bolívar. Foto: Cuenta en X: @GustavoBolivar

La anterior publicación de Bolívar en X no pasó desapercibida por llamar a Cepeda presidente sin serlo y algunos de sus seguidores reaccionaron.

“¿Cuál presidente? Definitivamente, usted siempre ha vivido en una ilusión y novela. Solo le pedimos que mañana no empiece a convocar a sus aliados de la primera línea; usted acepte el resultado y después renuncie a la política y se va a escribir en Cuba que tanto les gusta; Mañana lo veré borrando trinos; No niega que le gusta escribir y fantasear, no es presidente y nunca lo será, acéptelo; Cómo voy a disfrutar mañana reaccionando a tus publicaciones cuando pierdan; Primero le toca ganar; ¿Cual presidente?“, comentaron algunos internautas.