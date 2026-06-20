Abelardo De La Espriella cataloga como “genios” a realizadores de un video que parodia las elecciones con un partido en la cancha

Con un mensaje emotivo, Abelardo de la Espriella respondió a un video que circula en redes sociales en el que se hace una parodia de las elecciones con un partido de fútbol en la cancha.

La contienda entre los dos candidatos que aspiran a llegar a la Presidencia es la temática del video, a cuyos realizadores De la Espriella catalogó como “genios”.

En las imágenes se observa al candidato de la derecha ovacionado por jugadas certeras, mientras su contrincante le hace zancadillas intentando derribarlo y ganarle la partida.

En el tablero se observa el marcador, con una anotación para el equipo que impulsa a De la Espriella, denominado “Patria milagro”, el cual lleva una anotación. Entre tanto, el árbitro pita en contra del onceno de la derecha política, en busca de empatar la marcación. En el arco aparece la fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, intentando tapar el gol.

El cobro del tiro lo hace Cepeda, pero el economista que acompaña a De la Espriella logra detener el balón antes de que entre al arco.

La pelota vuelve al candidato presidencial de la derecha, quien dijo del mensaje del video: “El partido se juega hasta el último pitazo”.