Este domingo los colombianos podrán votar en la segunda vuelta presidencial y elegir entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda para sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

En medio de la conversación que sostuvo Abelardo De La Espriella con la periodista Vicky Dávila, el candidato habló sobre lo que podría pasar al finalizar la jornada electoral.

Abelardo De La Espriella habla con Vicky Dávila a horas de la segunda vuelta: “No podemos pecar por exceso de confianza”

Aseguró que reconocería sin problema los resultados porque es un demócrata, aunque aclaró que será el ganador de la jornada.

Por esa razón, reveló la cifra de votos que tendría en la jornada electoral. “Podemos estar alrededor de trece millones y medio, catorce millones de votos. Tres millones más con la gente que no votó y va a votar, y con la transferencia que se realizó de otras candidaturas”, dijo.

De La Espriella obtuvo en la primera vuelta 10.361.499; el 43,74 % del electorado válido.