Alejandro Ordóñez será el embajador de Colombia ante la OEA

El Gobierno entrante del presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció un nuevo cargo dentro de su equipo.

Petro madrugó para enviarle consejo a Abelardo De La Espriella de cara a su Gobierno: “Hágalo ya”

El exprocurador Alejandro Ordóñez será el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA). La designación fue confirmada por el estratega Carlos Suárez, uno de los asesores más cercanos a De La Espriella.

“Vuelve al ruedo el hombre que dice lo que piensa y hace lo que dice: Alejandro Ordóñez. Valiente, transparente, dogmático, un verdadero defensor de la patria. El que nunca claudicó. Fui su estratega y conozco muy bien su esencia. Bien por esa presidente Abelardo De La Espriella”, dijo Suárez.

Se trata de un cargo que ya conoce, pues en el gobierno del expresidente Iván Duque había sido nombrado en el mismo puesto.

Ordóñez es recordado por haber sido el procurador general que sancionó al entonces alcalde de Bogotá Gustavo Petro, una decisión que despertó gran revuelo.