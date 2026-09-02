Ilva Myriam Hoyos, la voz fuerte que defendió a los niños en la Procuraduría y quien se convirtió en la ministra de Educación de Abelardo De La Espriella

Ilva Myriam Hoyos, la nueva ministra de Educación que reemplazó a Viviane Morales, según anunció este miércoles, 2 de septiembre, el presidente Abelardo De La Espriella, tiene un amplio reconocimiento académico y profesional, pero Colombia la recuerda como la procuradora delegada para la familia aguerrida, de voz fuerte y quien no tuvo puntos medios frente a los problemas de la niñez en Colombia.

Es cercana al exprocurador Alejandro Ordóñez- el nuevo embajador ante la ONU en el gobierno de De La Espriella- y durante su administración en el organismo disciplinario fue asistente de la viceprocuraduría general de la Nación y procuradora delegada para la familia, un cargo que le permitió viajar por el país y abrir investigaciones disciplinarias a alcaldes y gobernadores. Fue temida entre los mandatos públicos de la época.

Ilva Myriam Hoyos, exprocuradora y nueva ministra de Educación. (OSCAR PEREZ-COLPRENSA). Foto: COLPRENSA

Es abogada y doctora en Derecho por la Universidad de Navarra. Ha realizado estudios de derechos humanos en la Universidad Complutense de Madrid y en el Instituto de Derechos Humanos en Costa Rica.

En su hoja de vida aparece que fue decana de la Facultad de Derecho y Directora de Humanidades de la Universidad de La Sabana. Ha sido conjuez del Consejo de Estado y asesora del Pontificio Consejo para la Familia, el CELAM y la Conferencia Episcopal de Colombia.

Es cercana a la Iglesia Católica en Colombia y no tiene reparos en decirlo abiertamente. Participó como laica experta en la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, en Aparecida (Brasil) y Auditora en el Primer Sínodo de la Familia (Ciudad del Vaticano).

Ilva Myriam Hoyos, nueva ministra de Educación del gobierno de Abelardo De La Espriella. Foto: COLPRENSA

Es experta e investigadora en la dignidad humana, la noción de persona, el derecho de libertad religiosa y el derecho de infancia.

De hecho, ha escrito varios libros sobre esos temas: De la dignidad y de los derechos humanos, Una introducción al pensar analógico. La persona y sus derechos. Consideraciones bioético-jurídicas. El derecho de libertad religiosa en la Constitución de 1991. El concepto jurídico de persona, entre otros.

Actualmente, la nueva ministra de Educación preside el Consejo de Protección de Niños y Personas Vulnerables de la Conferencia Episcopal de Colombia y es profesora universitaria.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció su designación en la noche de este miércoles tras confirmar que despedía “con nostalgia” a Viviane Morales, quien no completó un mes en la Patria Milagro y dio un paso al costado por un asunto familiar que le impide dedicarle tiempo a las labores de Estado.

Viviane Morales, Abelardo De La Espriella y una de las cartas que se compartieron. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: PANTALLAZO/FOTO3: PRESIDENCIA DE COLOMBIA.

“Colombianos: Hoy estoy designando a la doctora Ilva Myriam Hoyos como Ministra de Educación Nacional. Su talante, fortaleza, honradez y firme defensa de los valores la preceden. Estoy seguro de que será una gran ministra y de que servirá a Colombia con entrega, carácter y convicción”, dijo De La Espriella.

Al mismo tiempo, “despido con nostalgia a mi querida amiga Viviane Morales. Los designios de Dios son insondables y debe dejarnos tempranamente para estar al frente de una situación personal que deseo, de todo corazón, pueda resolver muy pronto”.

La hoja de vida de la nueva ministra se publicará este jueves. Y se espera que se posesione el próximo viernes.