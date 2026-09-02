Dentro del balance que dio el presidente Abelardo De La Espriella sobre la Operación Azaría, que ejecutó la Fuerza Pública siguiendo sus órdenes, un detalle llamó la atención.

Este tiene que ver con una de las pruebas que sustentarían la existencia de la macabra estrategia del voto fusil, la cual se habría puesto en marcha en varias regiones del país para interferir en el voto popular en las pasadas elecciones presidenciales.

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En la declaración que dio el mandatario colombiano, puso en evidencia a alias el Tigre como uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc que sirvió para ese plan del voto fusil. Alias el Tigre fue dado de baja en un bombardeo que ordenó De La Espriella en el departamento del Guaviare.

“Yo no vine a contemporizar con quienes asesinan, extorsionan, reclutan niños y pretenden imponer su ley por medio de las armas y la dinamita. Vine a derrotarlos, como lo prometí en campaña. Ahora, comparezco ante el pueblo con el señor ministro de Defensa y la cúpula militar y policial para informarle a la opinión pública de uno de los golpes más importantes que ha dado nuestra Fuerza Pública en los últimos 12 años”, expresó De La Espriella.

Agregó: “Este golpe contra el terrorismo de las Farc quedará inscrito para siempre en las páginas de la historia de Colombia. Y es apenas el comienzo, porque vamos por más. En el municipio de Miraflores, aquí, en el departamento del Guaviare, se llevó a cabo la Operación Azarías”.

“En esa operación fue dado de baja el peligroso narcoterrorista Tigre o Pintado, cabecilla de la estructura denominada Frente Carolina Ramírez, que depende del narcoterrorista alias Iván Mordisco”, indicó.

El presidente Abelardo De La Espriella reveló que alias el Tigre, cabecilla de las disidencias de las Farc dado de baja, participó en la estrategia del ‘voto fusil’ para afectar las pasadas elecciones: “Ese miserable”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/BxxuTULUER — Revista Semana (@RevistaSemana) September 2, 2026

Además, encendió las alarmas: “Ese narcoterrorista que fue dado de baja. Tigre o Pintado era el responsable de las peores acciones terroristas en los departamentos de Guaviare, Amazonas, Putumayo y Caquetá”.

“Ese miserable que hoy hemos sacado de circulación perpetró ataques contra hombres del Ejército y de la Armada Nacional. Durante las elecciones, en el marco de la estrategia del voto fusil que puso en marcha el régimen anterior para torcer el veredicto popular, este delincuente emboscó una unidad que se desplazaba para precisamente proteger el voto libre de los ciudadanos”, detalló el jefe de Estado.

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Y concluyó en el video que publicó en sus redes sociales con los detalles de la Operación Azarías: “El narcoterrorista dado de baja era el autor de uno de los crímenes más miserables que se puede cometer, el reclutamiento forzado”.