Presidente Abelardo De La Espriella despachó desde la Casa de Nariño, pero un detalle llamó la atención: este es el video

Desde que Abelardo De La Espriella se posesionó el pasado 7 de agosto, el mandatario ha venido atendiendo con celeridad las emergencias que se han registrado en el país, derivadas del terremoto y los incendios forestales, viajando a cada una de las regiones afectadas.

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Y esas primeras semanas, el jefe de Estado ha estado despachando en una de sus sedes de Gobierno en Barranquilla y en el Palacio de San Carlos en Bogotá. En esos centros de operaciones el mandatario colombiano realizó varias declaraciones.

Sin embargo, recientemente se conoció que el presidente también usará como sede de su administración la Casa de Nariño y frente a esa decisión, este miércoles, 2 de septiembre, De La Espriella publicó un video.

En el material se puede apreciar que el mandatario colombiano está despachando desde la Casa de Nariño, en compañía de la primera dama Ana Lucía Pineda.

Sin embargo un detalle no pasó desapercibido y es que en medio del recorrido que realizó el jefe de Estado por los pasillos del Palacio Presidencial, De La Espriella se detuvo en la capilla para realizar una oración y encomendarse a Dios.

Este mismo miércoles, el mandatario tuvo una agitada agenda de trabajo en donde visitó las obras del metro de Bogotá, allí aprovechó para soltar un sablazo al gobierno anterior del expresidente Gustavo Petro.

“Es miserable que un gobernante detenga una obra necesaria y tan importante como esta que le arregla la vida a millones de ciudadanos por razones ideológicas. O por aquellas, precisamente, razones ideológicas que impedían que el metro siguiera adelante, que se hiciera”, aseguró De La Espriella en el discurso.

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Finalmente y otro de los apartes de su intervención en el sur occidente de Bogotá el mandatario destacó el trabajo que ha venido realizando con el proyecto del metro, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán: “Usted se puso del lado de la ciudad y sin ninguna razón más que ayudarle a la gente. Llevó esta obra del 30 al 81% y eso Colombia y la historia se lo va a reconocer, señor alcalde Gobernar bien implica necesariamente continuar aquello que beneficia a los ciudadanos”.