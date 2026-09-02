Abelardo De La Espriella designa a nueva ministra de Educación y despide “con nostalgia” a Viviane Morales

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó la noche de este miércoles, 2 de septiembre, que la exfiscal Viviane Morales no continuará como ministra de Educación.

El anuncio lo hizo a través de su cuenta oficial en X y aseveró que despide a Morales “con nostalgia”.

“Hoy estoy designando a la doctora Ilva Myriam Hoyos como ministra de Educación Nacional. Su talante, fortaleza, honradez y firme defensa de los valores la preceden. Estoy seguro de que será una gran ministra y de que servirá a Colombia con entrega, carácter y convicción”, escribió.

Viviane Morales, ministra de educación. Foto: ICETEX / API

Al tiempo, comentó:

“Despido con nostalgia a mi querida amiga Viviane Morales. Los designios de Dios son insondables y debe dejarnos tempranamente para estar al frente de una situación personal que deseo, de todo corazón, pueda resolver muy pronto.

“Viviane se va con mi gratitud, mi afecto y mis oraciones. Las puertas de este Gobierno y de mi amistad siempre estarán abiertas para ella. Hasta pronto, querida Viviane. Bienvenida, ministra Ilva Myriam. Que Dios las bendiga a ambas y las acompañe siempre. ¡Firme por la Patria!”.

Ilva Miriam Hoyos, la nueva ministra de Educación. Foto: Guillermo Torres

La nueva ministra de Educación es abogada y doctora en Derecho por la Universidad de Navarra.

Ha realizado estudios de derechos humanos en la Universidad Complutense de Madrid y en el Instituto de Derechos Humanos en Costa Rica. Fue decana de la Facultad de Derecho y directora de Humanidades de la Universidad de La Sabana (Colombia). Ha sido conjueza del Consejo de Estado y procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Familia (durante la procuraduría de Alejandro Ordóñez). También fue asesora del Pontificio Consejo para la Familia, el Celam, la Conferencia Episcopal de Colombia, entre otros cargos.

De La Espriella compartió en sus redes sociales la emotiva carta que le escribió el pasado 31 de agosto Viviane Morales:

“En estas tres semanas he dedicado todas mis fuerzas a la tarea encomendada, que acepté consciente del significado insustituible de la educación en la construcción de la Patria Milagro”.

Y procedió a citar un versículo de la Biblia: “El hombre hace planes, pero la palabra final la tiene el Señor”.

A renglón seguido, afirmó:

“Tuve la oportunidad de contarle personalmente en días pasados una situación familiar casi inesperada [que] reclama mi presencia y toda mi atención de manera inmediata. Esa circunstancia, señor presidente, hace imposible cumplir con la dedicación que exige la responsabilidad confiada y me obliga a presentar renuncia irrevocable al cargo de ministra de Educación a partir del próximo 7 de septiembre.

“Por supuesto, siento una gran nostalgia al dejar de ser parte del extraordinario equipo que bajo su liderazgo empieza a construir la Patria milagro. Mi oración lo acompañará diariamente”.

De La Espriella, por su parte, le contestó a través de otra sentida misiva: “Acepto tu dimisión. Lo hago con pesar, pero también con el profundo respeto que merece una decisión tomada desde el amor, la responsabilidad y la integridad que siempre te han caracterizado, y que he tenido el privilegio de conocer de primera mano desde hace décadas”.

El presidente no le habló como jefe de Estado sino como un amigo, según reconoció.

Viviane Morales, ministra de Educación de Colombia Foto: Semana

“Me duele profundamente que una circunstancia familiar inesperada te obligue a cerrar anticipadamente este capítulo. Sé que no ha sido una decisión fácil. También sé que existen momentos en la vida en los que cualquier responsabilidad, por grande y honrosa que sea, debe ceder ante aquello que es verdaderamente irremplazable: la familia, los afectos, la presencia junto a quienes amamos”.

El mandatario también le dijo que no estaba sola, que la acompañaba con todo el afecto y en sus oraciones:

“Pido a Dios que te de la fortaleza necesaria para afrontar este momento, que lleve paz a tu corazón, que sostenga a tu familia y que muy pronto, cuando mires hacia atrás, puedas comprender también el propósito de este difícil camino”.

La hoja de vida de la nueva ministra de Educación será publicada en la página de la Presidencia en las próximas horas.