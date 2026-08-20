La ministra Viviane Morales y el Partido Conservador se reunieron en Bogotá y discutieron serias denuncias sobre ideología de género: “Rechazo”

La ministra de Educación, Viviane Morales, se reunió este jueves, 20 de agosto, durante varias horas con la bancada de Senado y Cámara del Partido Conservador, además de las directivas de la casa política.

SEMANA confirmó que el plato fuerte del encuentro fue la educación en Colombia y la problemática en las aulas de clase en algunas regiones del país.

“Una productiva reunión de trabajo con la ministra de Educación, Viviane Morales, en donde hablamos de las acciones que necesita Colombia para fortalecer la educación. Vamos por una educación de calidad y más oportunidades para nuestros niños y jóvenes”, precisó el conservatismo en su cuenta oficial de X.

La ministra de Educación, Viviane Morales. Foto: Pilar Mejia

Su presidente, Efraín Cepeda, fue más allá y reveló detalles del encuentro con Morales.

“El rechazo a la ideología de género que han querido incluir en muchos colegios y escuelas. Se denunció que maestros y maestras les preguntan, por ejemplo, a un niño que, si de verdad tiene definido el género como hombre, que si de verdad no lo piensa mejor”, dijo Cepeda.

Eso, a su juicio, “es un atropello a la libertad de ese menor de edad que no tiene el criterio de decisión”.

Cepeda dijo que en este gobierno “los principios y valores volverán a Colombia, esos principios y valores con los que comulga el Partido Conservador Colombiano para tener cada día mejores profesionales, mejores técnicos, tecnólogos con pertinencia, que es lo que requiere hoy el comercio, el empresariado”.

El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Por su parte, la ministra de Educación, Viviane Morales, celebró el encuentro con los conservadores y recordó que una de las tareas importantes del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella es restaurar principios y valores, “sacar la ideologización del país y respetar el derecho de los padres en la educación”.

Manifestó que “muchas veces los padres no saben lo que se les está enseñando a sus hijos y estamos revisando los materiales escolares para garantizar que sean ellos quienes adelanten el papel de cuidado y sepan lo que se les está enseñando a los alumnos”.

La ministra de Educación, Viviane Morales. Foto: carlos julio martínez-semana

Morales dejó claro que “ha habido una campaña donde se han metido sutiles movimientos para apoderarse de la enseñanza y la educación de los niños, especialmente en el programa de educación sexual integral. Aquí nada que se haga de espaldas a los padres, sin transparencia, sin el consentimiento y que no sea acorde con las edades de los educandos”.

Reiteró que trabajará para que en Colombia “no se busque adoctrinar a los niños, ni meterles en su formación cosas que no estén acordes a su desarrollo de acuerdo con la edad”.