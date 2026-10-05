Abelardo De La Espriella soltó frase en pleno evento militar: “Si tengo que volver al litigio, lo haré”

Se siguen conociendo detalles del discurso que dio el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, este lunes 5 de octubre, durante la activación de una nueva unidad militar, que se dedicará a combatir el robo ilegal de hidrocarburos.

Abelardo De La Espriella arremetió contra Timochenko; lo comparó con Pablo Escobar, Gacha e Iván Mordisco: “Igual de mafiosos”

Se trata de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, que quedará ubicada en el departamento del Cesar. Desde allí, el jefe de Estado lanzó una frase que llamó la atención de los asistentes al evento militar. “Si tengo que volver al litigio, lo haré encantado para defender a los soldados y militares de la patria”, expresó el mandatario.

Y agregó: “A los terroristas les digo también con absoluta claridad: seguiré ejerciendo sin vacilaciones mi condición constitucional de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Para eso me eligió el pueblo colombiano y le estoy cumpliendo. Antes que cualquier otra responsabilidad pública está la de garantizar que los ciudadanos puedan vivir sin estar sometidos a la fuerza de quienes pretenden sojuzgarlos y atacarlos, intimidarlos e imponer su voluntad”.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció que acompañará a la Fuerza Pública en operativos y bombardeos: “Si tengo que volver al litigio, encantado, para defender a soldados y policías”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/Khp7hGBcpx — Revista Semana (@RevistaSemana) October 5, 2026

“No voy a utilizar a los soldados y policías de la patria como piezas de una estrategia política y después dejarlos solos cuando lleguen las dificultades. Yo estoy como comandante en jefe en cada operativo con ustedes”.

Además, dijo: “Yo estaré en cada bombardeo, estaré en cada procedimiento; porque así como ustedes nos defienden, el presidente de la República defenderá sin vacilaciones a nuestros héroes de la patria”.

“Mi deber es darles órdenes claras, exigirles que esas órdenes se cumplan en el marco de la Constitución y de la ley como corresponde en una democracia, y proporcionarles los medios necesarios y el respaldo cuando ustedes cumplan con su deber”, dijo.

Admiten tutela del registrador Penagos contra el expresidente Petro por señalamientos de “fraude electoral”

Y concluyó el mandatario desde la activación de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano: “Si tengo que volver al litigio, lo haré encantado para defender a los soldados y militares de la patria”.