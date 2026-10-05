Abelardo De La Espriella tiene todo listo para activar la nueva Fuerza de Tarea Conjunta Urano: se conoció su misión

En Valledupar, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, estará este lunes 5 de octubre en esa región del país, liderando la activación de una nueva unidad militar, la cual marcará el rumbo de su estrategia de seguridad para combatir a las estructuras criminales.

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Se trata de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, la cual, dentro de los objetivos que se definirán por parte del mandatario colombiano, está la de golpear el señalado grupo terrorista del ELN.

De la misma manera, los hombres que integrarán las filas de esa nueva unidad militar también tendrán la misión de atacar el robo de hidrocarburos, desde las válvulas ilegales hasta la cadena de comercialización.

El presidente Abelardo De La Espriella se dirige a Valledupar, donde activará la Fuerza de Tarea Conjunta Urano. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/odZKCleTbz — Revista Semana (@RevistaSemana) October 5, 2026

Según los detalles que se han conocido hasta el momento, la Fuerza de Tarea Conjunta Urano tendrá una acción militar en el Magdalena Medio, Catatumbo, Cesar y corredores hacia Norte de Santander.

Por otro lado y sobre la estrategia militar, este mismo lunes, De La Espriella entregó detalles de otro golpe que dio su Gobierno a las estructuras criminales: “¡GOLPE A LOS NARCOTERRORISTAS DE CALARCÁ EN ANTIOQUIA! En la vereda La Paulina, en Valdivia, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía y el CTI de la Fiscalía capturaron a dos integrantes de la estructura narcoterrorista 36: alias “Lobo” o “Emanuel”, cabecilla de comisión, y alias “Zamanta” o “La Flaca””, expresó el jefe de Estado en su cuenta personal de X.

Y avanzó: “Alias Lobo es investigado por extorsiones, secuestros, homicidios, desplazamientos de población civil y ataques contra nuestra Fuerza Pública en el norte de Antioquia”.

“¡Vamos por todos los que aterrorizan a nuestras comunidades! Cada captura es un paso para devolverles la tranquilidad y la libertad a los colombianos”, puntualizó el presidente de los colombianos en sus redes sociales.

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En repetidas ocasiones, el mandatario ha venido advirtiendo a los integrantes de organizaciones criminales armadas al margen de la ley que, si no se someten a la justicia, serán dados de baja “como en derecho corresponde”.