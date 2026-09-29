Capturan a alias Murdoc, explosivista del ELN; el presidente Abelardo De La Espriella reveló los detalles

El Gobierno del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, sigue propinando golpes en contra de la guerrilla del ELN. Por medio de su cuenta personal de X, el mandatario reveló detalles de una nueva acción.

Se conocieron detalles del plan piloto de Abelardo De La Espriella para bloquear la señal de celular en las cárceles del país

Se trata de la captura de nueve integrantes de esa estructura terrorista en un operativo que se realizó en el departamento de Cesar. Dentro de los capturados está alias Murdoc, señalado explosivista del ELN.

“Nueve capturas contra las finanzas del ELN en Cesar. Hoy, en 12 allanamientos realizados en Ayacucho, corregimiento de La Gloria, y en Pelaya, la Fuerza de Tarea Urano, la Sijín y la Fiscalía capturaron a nueve integrantes de una red del ELN dedicada a la extorsión y al hurto de hidrocarburos”.

“Entre los capturados está alias Murdoc, explosivista que participó en el reciente ataque al comando de Policía de Aguachica y en acciones contra unidades del Ejército”, afirmó el mandatario colombiano.

También indicó: “Golpeamos la red logística que convierte el combustible robado en recursos para el narcoterrorismo. Los capturados serán puestos a disposición de las autoridades competentes”.

Y en otro mensaje, el mandatario colombiano expresó frente a una acción de las autoridades: “En las últimas 24 horas, la Fuerza Pública capturó a 30 personas vinculadas con organizaciones narcoterroristas. Entre ellas, siete integrantes de la estructura Rodrigo Cadete en La Montañita, Caquetá; dos del ELN en Chita, Boyacá, y 15 de Los Fantasmas en La Virginia, Risaralda”.

“En Teruel, Huila, el Ejército destruyó un depósito ilegal de la estructura Ismael Ruiz que contenía 36 granadas artesanales y material explosivo. En Campoalegre, la Policía incautó 149 kilos de marihuana”, indicó el jefe de Estado.

Finalmente, recalcó: “Lamento el asesinato del soldado profesional Andrés Urbano Hoyos en Sevilla, Valle del Cauca, y la muerte de otro soldado en combate en Argelia, Cauca. A sus familias, toda mi solidaridad. He ordenado mantener la ofensiva contra los narcoterroristas responsables”.