Motilados y esposados de pies y manos: Abelardo De La Espriella reveló cómo está recuperando el control en las cárceles del país

A través de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, reveló detalles de cómo está recuperando el control en las diferentes cárceles del país.

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En el mensaje que publicó en sus redes sociales sobre un balance de los primeros 50 días de su Gobierno, el mandatario colombiano indicó que, por directriz suya, se han realizado más de 4.000 operativos de registro y control en los centros carcelarios.

Además, De La Espriella manifestó que se han hecho cerca de 11.000 desconexiones de redes eléctricas clandestinas y se ha trasladado de manera urgente a 682 señalados peligrosos criminales.

El presidente Abelardo De La Espriella hizo un balance de los primeros 50 días de su Gobierno en materia de control carcelario: 4.080 operativos, 10.716 desconexiones de redes clandestinas y 682 traslados de peligrosos criminales. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/SWcr6l5GN4 — Revista Semana (@RevistaSemana) September 29, 2026

“El control no se detiene. Durante los primeros 50 días de mi Gobierno realizamos 4.080 operativos de registro y control, y ejecutamos 10.716 desconexiones de redes eléctricas clandestinas en los centros penitenciarios del país”, anotó el jefe de Estado.

Agregó: “A los bandidos se les acabó la fiesta tras las rejas. Hemos realizado 682 traslados de personas privadas de la libertad identificadas como factores de riesgo, bajo estrictos protocolos de seguridad”.

“Las cárceles no son centros de operaciones para el crimen. En las cárceles manda el Estado y la ley se cumple con rigor. Porque cuando el Estado se decide, nunca pierde”, insistió el presidente De La Espriella.

Entretanto, el Gobierno nacional alista la puesta en marcha de un piloto de bloqueo de señal de celular en las cárceles del país, con el objetivo de hacerle frente al fenómeno criminal de la extorsión.

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Los detalles de la estrategia los dio a conocer el vocero del Gobierno, Miller Soto: “El patio no es el que manda, manda la ley. Hasta que se vea en la calle menos llamada, menos vacunas, más silencio en la celda, este frente no se va a cerrar”.