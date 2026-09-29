Alias Araña, el capo extraditado por Abelardo De La Espriella, se declaró no culpable en Estados Unidos

“Alias Araña era un criminal al que el señor Gustavo Petro le puso un disfraz”, dijo el presidente Abelardo De La Espriella este domingo en su alocución.

“Araña era un criminal al que el señor Gustavo Petro le puso un disfraz”: Abelardo De La Espriella entrega detalles de la extradición

El primer mandatario fue quien firmó la extradición del capo, conocido por haber sido beneficiario de un laxo trato por el gobierno de Gustavo Petro, pese a que sobre él pesaba una circular roja de Interpol.

Araña responde este martes ante una audiencia en el Distrito Sur de California. En la diligencia judicial, el capo se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico que le endilgan. El juez que lleva el caso es Steve B. Chu.

Extradición de alias Araña: El cabecilla principal de los Comandos de Frontera fue extraditado por Abelardo De La Espriella a Estados Unidos el 25 de septiembre. La administración de Petro esquivó su obligación y lo mantuvo en Colombia por las negociaciones de la paz total. Foto: Suministrada a SEMANA - API

“Fue una audiencia formal y seria, sin espectáculo. Presentamos una declaración de no culpable, como es su derecho, mientras revisamos cuidadosamente el caso y nos preparamos para analizar y controvertir la evidencia del Gobierno”, le dijo el abogado de Araña, Eduardo X. Pereira, al diario El Tiempo.

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El primer mandatario colombiano reanudó las extradiciones a los Estados Unidos, en uno de los giros más importantes de su política de seguridad y orden público frente a la administración anterior.

“Estas personas están siendo solicitadas por autoridades judiciales en los Estados Unidos por graves delitos relacionados, según cada caso, con narcotráfico, lavado de activos, concierto para delinquir, porte de armas y narcoterrorismo. Luego de verificar cada caso con la oficina del consejero comisionado de paz, que no se va a llamar así en nuestro Gobierno, no encontramos aportes verificables ni resultados concretos de estas personas a la consecución de la paz. Todo lo contrario, han seguido delinquiendo, burlándose de la justicia y de la sociedad colombiana”, aseguró al firmar la orden de extradición de Araña.

En su alocución, el presidente Abelardo De La Espriella abordó la situación fiscal del país, la lucha frontal contra el crimen, la política exterior, la educación tras el terremoto y el Plan de Choque en Salud.



El Gobierno destacó la extradición de alias ‘Araña’, la presencia de… pic.twitter.com/hhX4f28sXI — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 29, 2026

“Con esta decisión enviamos un mensaje inequívoco. Los espacios de diálogo y la falsa paz no son refugios judiciales. La paz no será en nuestro gobierno una patente de corcho para delinquir. Quien demuestre una voluntad auténtica de abandonar la violencia y contribuir a la paz verdadera encontrará un Estado dispuesto a actuar dentro de la Constitución y la ley. Pero quien persista en el narcotráfico, el terrorismo y el crimen encontrará toda la capacidad legítima del Estado y el peso de la justicia”, agregó el primer mandatario sobre su caso.