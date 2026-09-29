El alboroto que se armó por el traslado de prisión del exsenador de Cambio Radical Antonio Guerra De La Espriella, condenado por la Corte Suprema de Justicia en medio del gigantesco escándalo de Odebrecht, generó un reversazo inmediato.

Desde el Gobierno, rechazaron el beneficio y, aunque no estaba en una guarnición militar como se planteó en un principio, sí había sido enviado a una cárcel de menor seguridad en Sincelejo, Sucre.

El traslado del exsenador Antonio Guerra de la Espriella se convirtió en un novelón cuando el excandidato a la presidencia Iván Cepeda, en tono de denuncia, contó una verdad a medias.

Antonio Guerra de la Espriella Foto: Colprensa

Cepeda afirmó que “me informan que el señor Antonio del Cristo Guerra de la Espriella ha sido trasladado de la cárcel La Picota a una guarnición militar en Corozal, Sucre. Hace unos días, el país pudo escuchar y ver una locución en la que Abelardo De La Espriella dijo que sería implacable con los políticos que están en reclusión domiciliaria o en guarniciones militares”.

Pues bien, Guerra de la Espriella sí había sido trasladado a Sincelejo, pero a la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad, conocida como La Vega, no a una guarnición militar.

Sin embargo, cuando el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella conoció de este traslado, retomando su decisión de no dar beneficios particulares a los detenidos, menos si se trata de funcionarios públicos, lo mandaron de nuevo para La Picota.

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Así se lee en un documento en poder de SEMANA, firmado por el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, que advierte: “De conformidad con lo anterior, se hace necesario ordenar el traslado de la persona privada de la libertad Antonio Del Cristo Guerra de la Espriella de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Sincelejo hacia el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta, Media y Mínima Seguridad de Bogotá ‘Pabellón Ere Sur’”.