Alias Poliarco, el cabecilla del ELN que estaría generando terror con violaciones de menores de edad dentro de las filas

Testimonios de varios desmovilizados, entre ellos algunos menores de edad, han dejado en evidencia los vejámenes que estaría cometiendo alias Poliarco, el cabecilla del Frente Juan Fernando Porras del ELN en Catatumbo, Norte de Santander.

Los exguerrilleros han contado que Poliarco sería un pedófilo dentro de las filas del grupo armado; además, habría generado problemas relacionados con infecciones de transmisión sexual y represalias contra quienes se oponen a sus acciones aberrantes.

El cabecilla alias Poliarco estaría violando a las menores de edad en el ELN. Foto: Guillermo Torres

De acuerdo con la información militar, alias Poliarco llegó trasladado desde Arauca y la orden que le dieron sus jefes criminales fue arreciar los ataques contra las disidencias de las Farc del Frente 33 de alias Jhon Mechas y Andrey, en la región del Catatumbo.

En este contexto, recientemente la Fiscalía acusó al ELN por crímenes graves contra menores de edad.

“Algunas niñas fueron sometidas por parte de cabecillas de esa organización y obligadas a utilizar métodos anticonceptivos y a practicarse abortos. Lo anterior, siendo situaciones que alteraron el curso y desarrollo de sus vidas, fracturando y vulnerando la posibilidad de una niñez y adolescencia digna”, advirtió la Fiscalía.

El ELN fue condenado por delitos contra menores de edad. Foto: Guillermo Torres / Semana

El ente acusador agregó: “De acuerdo con la investigación, una vez incorporados a esa organización ilegal, los menores eran obligados a cumplir diferentes labores, entre ellas prestar guardia, preparar alimentos, patrullar, cargar leña y realizar trabajos pesados. Otros cumplieron roles como radistas y participaron en combates, cobro de extorsiones e instalación de explosivos. Tres murieron mientras permanecían en las filas del ELN”.

Por este caso fue condenada la cúpula del ELN. “Asimismo, fueron sentenciados los cabecillas del Frente de Guerra Occidental Emilcen Oviedo Sierra, alias Martha o la Abuela, a 14 años y 2 meses de prisión; Miguel Enrique Hernández Padilla, alias Jairo, a 12 años y 8 meses; y Levis Dairon Polo Regino, alias Cholo, e Isaac Tuberquia Arias, alias Bernardo, a 11 años y 10 meses de prisión”, señaló la Fiscalía.

El ELN mantiene el reclutamiento de menores de edad. Foto: GUILLERMO TORRES REINA - SEMANA