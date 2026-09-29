Manchester City se va contra la Premier League y anuncia medidas: respuesta agiganta la polémica

Ya no es un rumor de la prensa, ahora es oficial: este martes, 29 de septiembre de 2026, la Premier League emitió un comunicado donde informa que una comisión independiente declaró culpable al Manchester City por infracciones graves de las normas financieras.

Comunicado oficial de la Premier League sobre Manchester City y sus infracciones al reglamento

Portavoz del Manchester City se pronunció: esto dijo tras ser declarados culpables de 114 infracciones

En respuesta, Manchester City afirmó estar “decepcionado y sorprendido” por las determinaciones. Además, insistió en su inocencia y anunció que cuenta con pruebas irrefutables que lo respaldan.

“El proceso de la Premier League sigue en curso, con aspectos importantes aún por completar. El Manchester City FC ahora recurrirá a todas las vías legales a su alcance, dado que la opinión contiene errores materiales evidentes, tanto de derecho como de principio y de hecho, y resulta insegura”, escribió el cuadro citizen.

Y añadió: “Obviamente, el club tiene restricciones sobre lo que puede decir al respecto hasta que concluyan todos los procedimientos futuros”.

El comunicado de la Premier League sobre el Manchester City

“La comisión independiente determinó que el Manchester City realizó acuerdos comerciales ficticios con varios de sus patrocinadores durante ese período, como parte de un esquema de financiación encubierto, mediante el cual dichas empresas solo debían pagar una parte de las tarifas de patrocinio correspondientes”, escribió la Premier League.

Añadió: “Como parte de este esquema, se formalizaron otros acuerdos ficticios, financiados por Adug (Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd), para que el club pudiera registrar gastos operativos inferiores a los reales, así como un acuerdo circular ficticio con Fordham, una entidad que adquirió los derechos de imagen de los jugadores del club, financiado también por Adug”.

Es decir, según la Premier League, con base en el informe de la comisión independiente, estos planes tenían el propósito de inflar artificialmente sus ingresos y reducir los costos en más de 900 millones de libras esterlinas. Todo en el periodo de la temporada 2009/2010 a la 2017/2018.

BREAKING: The Premier League has confirmed that Man City have been found guilty of all charges relating to serious breaches of financial rules.



The PL said the club used "sham" contracts to inflate revenues and cut costs by £900m.@RobHarrishttps://t.co/Y256X6VmRH pic.twitter.com/qid4D3weMK — Sky News (@SkyNews) September 29, 2026

La Premier League anunció que empezará el estudio de la sanción sobre Manchester City y que el club tiene hasta este viernes, 2 de octubre, para apelar las conclusiones. Además, Richard Masters, director ejecutivo de la entidad, dijo que “este caso disciplinario y esta decisión son los más importantes en la historia de la Premier League”.