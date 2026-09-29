A través de un comunicado oficial, la Premier League confirmó que Manchester City ha sido declarado culpable de todos los cargos relacionados con incumplimiento de las normas financieras, así como de la mayoría de los cargos relacionados con su falta de colaboración en la investigación de la liga.

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La Premier hizo énfasis en cuatro puntos esenciales del fallo:

Manchester City acordó contratos «ficticios» —que tergiversaban el verdadero acuerdo entre las partes— con varios de sus socios comerciales, además de recurrir a acuerdos «ficticios» con otras entidades, con el objetivo de inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costos .

. El club presentó cuentas con información incorrecta y ocultó la verdadera situación de sus finanzas a sus auditores y a los organismos reguladores del fútbol.

El Manchester City incumplió de manera significativa tanto los límites de gasto de la Premier League como los establecidos por la UEFA.

Durante la investigación de la Premier League, Manchester City cometió múltiples incumplimientos de sus obligaciones de cooperación y de actuar con la máxima buena fe hacia la liga (tres de las cuatro infracciones alegadas fueron confirmadas).

Balón oficial de la Premier League Foto: Getty Images

Más de 900 millones de libras esterlinas

El comunicado establece que el pliego de cargos se fue acumulando durante un periodo de nueve años. “La comisión independiente determinó que el Manchester City estableció acuerdos comerciales «ficticios» con varios de sus patrocinadores durante ese periodo, los cuales formaban parte de un esquema de financiación encubierto", apunta la Premier League en su web oficial.

“Según la investigación, esas empresas solo estaban obligadas a pagar una parte de las cantidades correspondientes a los contratos de patrocinio. El resto era financiado por Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), propietario del club”, añadieron.

Aunque ya se conocían detalles del fallo contra la dirigencia del Manchester City, la Premier League agregó otros datos que aumentan la polémica en Inglaterra. “La comisión concluyó que el propósito de estos mecanismos era inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costos en más de 900 millones de libras esterlinas durante el periodo afectado, con el objetivo de aparentar el cumplimiento de las normas financieras”, apunta la liga inglesa.

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La respuesta del Manchester City

Richard Masters, director ejecutivo de la Premier League, habló sobre las sanciones que le podrían caer al Manchester City. “Hay aspectos del caso que aún están pendientes de resolución, entre ellos, y de manera especialmente importante, cuál será la sanción que corresponderá por estos incumplimientos. Estamos comprometidos a avanzar rápidamente en el resto del proceso para brindar certeza a la Liga, a nuestros clubes y a los aficionados”, dijo.

La Premier League informó que “el asunto de la sanción será abordado por separado en una nueva audiencia ante la comisión independiente” y que el club ciudadano tendrá hasta el 2 de octubre para presentar su apelación.

Manchester City respondió diciendo que que se considera inocente por los cargos que le acusan. “El club será implacable, y donde sea necesario proactivo, en todos los foros regulatorios y legales apropiados”, apunta su propio comunicado.

“Manchester City FC perseguirá ahora las vías de apelación abiertas para él, sobre la base de que la opinión contiene errores materiales claros, de derecho, principio y hecho, y es insegura”, finalizó.