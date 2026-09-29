Salió el fallo de la tutela presentada por Yhormar Hurtado: América de Cali ya tiene veredicto

Yhormar Hurtado seguirá sin poder jugar con el América de Cali. El defensor antioqueño, que fue declarado no elegible por parte de la Dimayor para lo que resta del semestre, recibió respuesta desfavorable a su acción de tutela.

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El Juzgado 804 Transitorio de Familia calificó de “improcedente” el recurso presentado por el futbolista y lo instó a usar otras vías disponibles para discutir su situación laboral.

“Si bien la declaratoria de inelegibilidad impide al señor Hurtado Torres participar en las competiciones oficiales durante el periodo señalado en la Resolución N.° 007, no se demostró que dicha decisión hubiera terminado o suspendido el vínculo laboral que aquel mantenía con América de Cali, pues el propio club manifestó que la relación contractual continuaba vigente”, explicó el fallo.

Estas fueron las dos decisiones comunicadas por el juez:

Primero: declarar improcedente la acción de tutela que promovió Yhormar David Hurtado Torres, por lo considerado en este proveído.

declarar improcedente la acción de tutela que promovió Yhormar David Hurtado Torres, por lo considerado en este proveído. Segundo: comunicar esta decisión a los interesados por el medio más expedito y eficaz de conformidad con el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991. Si el fallo no fuere impugnado, Secretaría remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional dentro del término previsto en el artículo 31 ibidem, para que decida sobre su eventual revisión.

Yhormar Hurtado, descartado para el América

Por ahora y mientras no cambie la decisión de la Dimayor, el defensor Yhormar Hurtado sigue siendo inelegible para los próximos partidos del América de Cali.

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Varios clubes del fútbol profesional colombiano han demandado los partidos en los que Hurtado fue utilizado por el cuerpo técnico de David González. El argumento se centra en una alineación indebida al haber jugado con tres clubes diferentes esta temporada, algo que va contra el reglamento de la Fifa.

Aunque América ha intentado explicar que sus abogados revisaron toda la documentación para poder inscribir a Yhormar Hurtado y que no está incurriendo en ninguna infracción, el Comité Disciplinario de la Dimayor decidió mantenerle los puntos al club escarlata y declarar inelegible al jugador.

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Aunque la Mecha continúa siendo líder sólido de la Liga BetPlay, la ausencia de Hurtado se ha sentido dentro del campo y seguramente le hará mucha falta cuando lleguen los cuadrangulares semifinales en el mes de noviembre.

David González estaba esperanzado en que la tutela saldría a favor y el juzgado iba a ordenar el regreso de Yhormar a sus labores como futbolista; sin embargo, la decisión fue desfavorable para los intereses de América en este caso.