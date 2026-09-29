La confesión de James Rodríguez tras sus primeros partidos en Atlético Nacional: fue honesto

Dos semanas después de haber sido presentado como nuevo fichaje, James Rodríguez dio un balance de lo que ha sido su experiencia en Atlético Nacional.

Atlético Nacional definió el reemplazo de Chicho Arango y Alfredo Morelos: sería titular ante Junior

Medellín vs. Millonarios: hora y dónde ver el debut oficial de Juan Guillermo Cuadrado

Durante una transmisión de la ‘Kings League’, el volante confesó que está feliz de jugar en la Liga BetPlay. “Excelente gracias a Dios. En casa tranquilo y muy bien”, declaró.

James lleva tres partidos disputados con Nacional en el presente campeonato. Debutó frente a Inter de Bogotá en el Estadio El Campín (2-3), luego estuvo en Villavicencio contra Llaneros (2-0) y la semana pasada disputó el clásico ante Millonarios (1-1).

Este miércoles, recibiendo a Junior en el Atanasio Girardot, podría tener su primera titularidad en el cuadro verdolaga. Lucas González adelantó que el excapitán de la Selección Colombia ya está listo para asumir el reto de jugar desde el arranque.

“Estoy dándole con toda”, agregó James Rodríguez en conversación con Pelicanger, influencer colombiano que también hace parte de Atlético Parceros en la ‘Kings League Américas’.

Estadísticas de James Rodríguez en Atlético Nacional

Las sensaciones de James Rodríguez hasta ahora han sido positivas. El cucuteño lleva una asistencia en tres partidos y un total de 108 minutos en el campo de juego.

Según las aplicaciones especializadas, James ha tenido una calificación promedio de 7.0 puntos sobre 10, es decir, cumpliendo con el promedio del equipo.

Primera renovación oficial de Atlético Nacional para el 2027: no es James Rodríguez

En el clásico de Nacional vs. Millonarios tuvo dos remates, hizo un pase clave y completó el cien por ciento de sus intervenciones. Sobre el final del partido estuvo cerca de marcar con un excelso cobro de tiro libre dirigido al ángulo; sin embargo, el defensor Stiven Barreiro la sacó de la línea.

El mejor partido de James Rodríguez hasta ahora fue contra Internacional de Bogotá en El Campín. Ese día dio la asistencia para el gol agónico de Juan Manuel Zapata y tuvo 39 toques de balón con el 76 % de efectividad en pases.

James Rodríguez, volante creativo de Atlético Nacional Foto: Cristian Bayona

Ante la ausencia de varios referentes que siguen en el departamento médico, la presencia de James en el campo podría cobrar aún más relevancia. Ante Junior de Barranquilla será un examen de primer nivel para el experimentado jugador que llegó este semestre como uno de los fichajes más importantes en la historia del FPC.

Nacional marcha en la quinta posición de la Liga BetPlay con 19 puntos, a cinco del líder que es América de Cali. La ventaja es que todavía tiene tres partidos pendientes por disputar y ahí podría cuadrar caja para escalar hasta la cima del campeonato.

Para eso necesita cortar una racha de dos partidos consecutivos sin ganar. El duelo ante Junior se disputará este miércoles a las 8:00 de la noche y será transmitido por Win Sports+.