Amparo Grisales protagonizó inesperado momento en ‘Yo me llamo 2026′: dio cátedra de baile a participante y se robó miradas

La nueva temporada de Yo me llamo continúa sorprendiendo a los televidentes de Caracol Televisión con las presentaciones de quienes sueñan con convertirse en los mejores imitadores de reconocidos artistas. En el nuevo episodio de la edición de 2026, varios concursantes llegaron al escenario dispuestos a demostrar su talento y conseguir el respaldo necesario para avanzar a la siguiente semana.

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En esta oportunidad, Amparo Grisales, Elder Dayán Díaz y César Escola son los encargados de evaluar las habilidades vocales, la semejanza física y la puesta en escena de cada aspirante. Sus comentarios y decisiones resultan fundamentales para quienes buscan continuar en la competencia y alcanzar el título del ‘doble perfecto’.

La reciente emisión estuvo dedicada a recordar y rendir homenaje a importantes figuras de la industria musical, por lo que los participantes tuvieron el reto de representar a sus ídolos frente a los tres jurados.

Sin embargo, las exigencias del equipo evaluador se han hecho cada vez más evidentes, pues no basta con tener una voz similar a la del artista original. Los concursantes también deben demostrar que pueden reproducir sus gestos, movimientos y personalidad sobre el escenario.

De hecho, esto quedó registrado en el capítulo del 28 de septiembre, cuando Amparo Grisales se levantó y dio cátedra de cómo se debía mover uno de los participantes al ritmo de la música.

La actriz, con su estilo, quiso plasmar la forma correcta de llevar sus pasos, específicamente en la pelvis, donde sentía que el cantante estaba tieso.

“¡Amparo no aguantó las ganas y dio cátedra en vivo! 😂🔥 Al ver la timidez de #PabloAlborán, Amparo Grisales se metió en el papel y se puso a mover la pelvis para enseñarle cómo se hace...”, se lee en el post de Caracol Televisión.

La celebridad se puso de pie y bailó ante la mirada de los presentes, siendo aplaudida por su talento y dinamismo.

Muchos en redes sociales reaccionaron, criticando sus movimientos y su actitud con los otros jurados.