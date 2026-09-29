Inseguridad en Bogotá: robo de una lavadora y una estufa de un furgón parqueado en Fontibón

La inseguridad en Bogotá continúa desbordada. Durante el cierre de este mes, se han presentado innumerables casos donde ciudadanos denuncian, principalmente en redes sociales, cuando han sido víctimas de los delincuentes en sus diversas modalidades de hurto.

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Un nuevo hecho de inseguridad generó indignación entre los vecinos de la localidad de Fontibón en Bogotá. En la tarde del pasado martes 28 de septiembre, sobre las 4 de la tarde, dos individuos se llevaron, en cuestión de segundos, dos electrodomésticos identificados como una lavadora y una estufa.

En el video de la denuncia ciudadana difundida por varios usuarios en redes sociales, se puede percibir como un sujeto se acerca sigilosamente al vehículo de carga que estaba parqueado en la calle.

Luego de verificar y abrir con facilidad la puerta del furgón, da aviso a quién sería su cómplice y se sube a la bodega del vehículo para aparentemente revisar qué había en su interior.

Segundos después, el hombre que estaba afuera del camión se carga en sus hombros lo que sería una lavadora, mientras el otro desciende del mismo con un elemento identificado como una estufa.

Rápidamente se dirigen hacía un automóvil de color blanco que se encontraba estacionado a escasos metros del furgón y empiezan a cargarlo con los elementos sustraídos.

Una cámara de seguridad de un conjunto residencial registró el momento en qué ocurrieron los hechos y permite observar como en un minuto con 15 segundos, los sujetos huyen del lugar con la puerta del baúl abierta.

En la denuncia, la ciudadana que puso en conocimiento público los hechos afirma que los ocupantes del vehículo de carga se encontraban entregando un pedido en el conjunto residencial mientras los presuntos delincuentes cometieron el hurto.

Por ahora se desconoce el paradero de los hombres y la denuncia ya fue interpuesta ante las autoridades competentes para atender la situación.