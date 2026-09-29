Vuelve y pasa: sujeto es señalado de abusar, golpear y encerrar a su pareja en una casa de Bogotá

Vuelve y pasa en Bogotá. La semana pasada, la Policía Metropolitana reportó la captura de un individuo señalado de haber mantenido secuestrada a su pareja sentimental durante nueve días, en una casa del barrio La Igualdad, localidad de Kennedy.

Durante esos nueve días, el hombre habría sometido a su pareja, al parecer, a diferentes formas de violencia física, sexual y psicológica.

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Ahora, la Policía Metropolitana de Bogotá reportó un caso similar, esta vez en la localidad de Usme, según se informó esta mañana de martes, 29 de septiembre.

La institución expresó que se trata de un hombre de 20 años que presuntamente abusó, golpeó y encerró a su pareja sentimental, menor de edad.

El teniente coronel Andrés Melenje, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, indicó que, de acuerdo con las investigaciones, los hechos se habrían presentado el pasado 10 de septiembre en una vivienda de Usme.

“El capturado, compañero sentimental de una adolescente de 16 años, habría ejercido presuntas agresiones físicas y sexuales. Asimismo, la habría obligado a realizar actos contrarios a su voluntad y aparentemente tomado fotografías sin su consentimiento, intimidándola con su divulgación si contaba lo sucedido o lo denunciaba”, agregó el oficial de la Policía.

La menor, según las autoridades, habría permanecido varios días encerrada en el interior del inmueble.

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Gracias a la oportuna denuncia del progenitor de la menor, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal y en coordinación con la Fiscalía 39 local, logró la captura del individuo, quien deberá responder por su presunta responsabilidad en los delitos de acceso carnal violento agravado y violencia intrafamiliar agravada.

“La alerta permitió orientar la actividad judicial, materializar la captura del presunto agresor y dejarlo a disposición de la Fiscalía General de la Nación, logrando que un juez de la República le impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario”, concluyó la Policía.