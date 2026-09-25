Cayó catequista señalado de abusar sexualmente de una mujer: así ocurrió todo

La Fiscalía General de la Nación judicializó a un catequista identificado como Álvaro Botina, por presuntamente haber abusado sexualmente de una mujer en incapacidad de resistir en el municipio de Dagua, Valle del Cauca.

De acuerdo con el ente acusador, se trata de una mujer de 19 años que presenta problemas de depresión.

“La investigación, liderada por un fiscal de la Seccional Cali, permitió establecer que el procesado aprovechó su condición de catequista en una parroquia local para agredir a una mujer que presenta problemas de depresión, y a quien en varias oportunidades agredió sexualmente en distintos espacios a los que acuden feligreses para acceder a servicios de la iglesia”, informó la Fiscalía.

Tras lo anterior, uniformados de la Sijín de la Policía Nacional capturaron a Botina el pasado 17 de septiembre en el corregimiento Borrero Ayerbe de esa localidad vallecaucana.

Tras ser presentado ante un juez de control de garantías, la Fiscalía imputó al catequista los delitos de acceso carnal abusivo con incapaz de resistir y acto sexual violento, ambos agravados.

Si bien el individuo no aceptó los cargos en su contra, deberá cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario, tal como lo ordenó el juez del caso.

Profesor acusado de abuso sexual, a prisión

Por otra parte, a la cárcel fue enviado un profesor señalado de abusar en repetidas oportunidades de una estudiante, menor de edad, en hechos ocurridos en un centro educativo de Buenavista, en Córdoba.

Desde la Fiscalía informaron que labores de policía judicial evidenciaron que en octubre de 2025 el profesor contactó a la menor de edad, para entonces de 13 años, con la excusa de incluirla en una actividad académica. La investigación también estableció que las agresiones iniciaron cuando el docente, al parecer, llevó a la víctima a la sala de profesores, donde la habría besado.

La aterradora historia del “abuelastro” abusador, fue descubierto por un dibujo que hizo la víctima menor de edad

“Otro de los hechos ocurrió durante el horario de descanso, cuando el docente aprovechó su posición como profesor y director de grupo de la menor para solicitar la salida de ella en horario de descanso. La llevó a su apartamento y se cree la sometió por la fuerza y la abusó sexualmente. Este tipo de conductas se habrían repetido en varias ocasiones hasta febrero de 2026″, agregó el ente acusador.

El presunto abusador fue capturado el pasado 17 de septiembre en Montería, Córdoba, y fue afectado con medida de aseguramiento intramural.