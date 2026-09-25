Corte Constitucional convoca a 25 entidades en La Guajira para atender la crisis humanitaria de la niñez wayuu

La grave crisis humanitaria que sigue viviendo la niñez wayuu en La Guajira obligó a la Corte Constitucional a convocar una sesión técnica presencial en la que participarán 25 entidades para hacerle frente a la compleja situación que se viene presentando frente a los derechos a la salud, el agua potable y la alimentación de las comunidades ubicadas en Manaure, Maicao, Uribia y Riohacha.

La convocatoria programada para el próximo martes 13 de octubre se llevará a cabo en Riohacha, capital de La Guajira, en medio del seguimiento al estado de cosas inconstitucional (ECI) que declaró la Corte desde el año 2017.

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Esta nueva sesión es la novena que se lleva a cabo desde el año 2021, para abordar dos temas centrales: la transparencia e imparcialidad, y el manejo del Plan Estructural de Acción (PEA). Esos serán los focos de este nuevo encuentro.

Frente a la transparencia y la imparcialidad, la Corte ha verificado que nueve años después de que emitió la sentencia, aún persisten las fallas en los criterios de selección de beneficiarios de programas sociales y de contratistas estatales.

Esto ocurre en medio de advertencias frente a la corrupción que se sigue dando como un “fenómeno estructural” que compromete el cumplimiento de la ECI y de las dificultades en el manejo de información financiera y contractual, explica la Corte.

Por eso se citará a gobernaciones, alcaldías, ministerios, órganos de control, entidades como el ICBF y Colombia Compra Eficiente para que expliquen los beneficios, las modalidades de contratación y los protocolos de información que han aplicado entre entidades.

Desde el año 2023, la Corte Constitucional también ordenó la creación de un Plan Estructural de Acción (PEA) para recoger todos los compromisos institucionales para la niñez wayuu, pero el alto tribunal reconoció que hasta el momento “no se ha materializado de forma definitiva”.

Por eso, la Corte señaló que puede existir una “crisis de representatividad” que ha dificultado el diálogo con las comunidades, situación que también llevó a convocar a cuatro representantes del pueblo indígena para que expongan su perspectiva desde su cosmovisión.

Esta sesión se llevará a cabo en medio de las denuncias que han hecho varias autoridades wayuu frente al desconocimiento de sus procesos organizativos y el pedido de medidas urgentes frente a los riesgos que enfrentan como pueblo indígena.