Capturados cinco falsos agentes de la Sijín: realizaban allanamientos con prendas oficiales y documentos alterados

Cinco personas fueron capturadas en las últimas horas en el barrio Bosa Estación, en Bogotá, luego de que la Policía interceptara el vehículo en el que se movilizaban. Los individuos llevaban armas de fuego, documentación falsa y prendas similares a las utilizadas por integrantes de la Policía y la Sijín.

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El procedimiento comenzó cuando una patrulla de vigilancia realizaba labores de registro y control y recibió una alerta de la central de radio sobre la presencia de un vehículo sospechoso en el sector.

Los uniformados intentaron detener el automóvil, pero el conductor habría ignorado la orden y emprendido la huida. Ante esta situación, las patrullas desplegaron un plan candado y lograron interceptar el vehículo varias cuadras más adelante.

Los ocupantes descendieron del automotor e intentaron escapar en diferentes direcciones. Sin embargo, la reacción de los policías permitió capturar a los cinco sospechosos.

Durante la inspección del vehículo, que fue inmovilizado, las autoridades encontraron dos armas de fuego, dos chaquetas de la Policía Judicial, dos gorras y documentación falsa.

Según las investigaciones preliminares, los elementos no estarían destinados únicamente a aparentar una identidad policial. Los capturados presuntamente pretendían utilizar falsas órdenes de allanamiento para ingresar a viviendas del sector y cometer hurtos.

La modalidad habría permitido que los integrantes de la estructura se presentaran ante sus posibles víctimas como funcionarios autorizados para realizar un procedimiento, utilizando prendas, insignias y documentos falsos para darle apariencia de legalidad al ingreso a los inmuebles.

El teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la Estación de Policía de Bosa, entregó detalles del procedimiento y señaló que algunos de los capturados cuentan con antecedentes o anotaciones por diferentes delitos.

De acuerdo con la información entregada por el oficial, uno de los detenidos registra anotaciones por hurto calificado y agravado, homicidio, secuestro simple, lesiones personales y violencia intrafamiliar.

Otros dos de los capturados presentan anotaciones por delitos relacionados con hurto, homicidio y lesiones personales, según el reporte policial.

Los cinco individuos fueron capturados por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y utilización ilegal de uniformes e insignias oficiales.

Finalmente, los detenidos y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar el proceso de judicialización y determinar las responsabilidades correspondientes.

La Policía señaló que el procedimiento hace parte de las acciones que adelanta en Bogotá contra las estructuras dedicadas al delito y que, en este caso, permitió frustrar el presunto plan para ingresar a viviendas utilizando una falsa apariencia de autoridad.