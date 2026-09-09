Ni su camuflaje le sirvió: así cayó presunto ladrón en TransMilenio

Un presunto ladrón habría intentado desaparecer después de cometer un hurto en el sector de la estación Calle 76 de TransMilenio, en Bogotá.

Su estrategia, según la Policía, incluía algo tan sencillo pero ingenioso como cambiarse de ropa para modificar su apariencia y tratar de pasar inadvertido. La prenda recuperada es bastante curiosa.

Adulta mayor fue víctima de millonario robo: su desgarrador testimonio y el de su familia

Los hechos se presentaron en el barrio 12 de Octubre, en la localidad de Barrios Unidos. De acuerdo con la Policía Nacional, varios biciusuarios alertaron a los uniformados sobre el hecho, lo que permitió activar un seguimiento en la zona.

El procedimiento terminó cuando los policías lograron interceptar al hombre mientras intentaba escapar por la intersección de la NQS.

Fue durante la intervención cuando apareció uno de los detalles que más llamó la atención de las autoridades.

En la zona fueron encontradas varias prendas de vestir que, presuntamente, eran utilizadas por el capturado para cambiar su apariencia y dificultar su identificación después de cometer los hurtos.

Entre ellas, una chaqueta de la Policía Cívica Metropolitana de Bucaramanga (MEBUC).

Chaqueta recuperada durante la captura Foto: Grupo Transporte Masivo TransMilenio / API

Pero el supuesto cambio de “look” no era lo único que llevaba consigo.

Según informó la Policía, durante el procedimiento también fue encontrado un revólver calibre 9 milímetros con munición. Además, los uniformados recuperaron una bicicleta eléctrica y un celular que, de acuerdo con la información entregada por las autoridades, habrían sido hurtados.

El valor de estos dos elementos recuperados fue estimado en $10 millones de pesos.

La Policía señaló que el hombre fue capturado en flagrancia por los presuntos delitos de hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los elementos incautados y el capturado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá adelantar el proceso correspondiente y determinar su responsabilidad por los hechos.

La teniente coronel Maryam Moreno, comandante del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio, destacó la reacción de los uniformados luego de la alerta recibida por parte de ciudadanos.

El caso vuelve a poner la lupa sobre los métodos utilizados por algunos delincuentes para intentar evadir los controles después de cometer un hurto. En este episodio, la Policía sostiene que el cambio de prendas habría sido precisamente una de las maniobras utilizadas para modificar la apariencia del sospechoso.

Las cifras muestran que no se trata de un procedimiento aislado para el grupo encargado de vigilar el sistema de transporte. En lo corrido del año, el Grupo de Transporte Masivo TransMilenio ha reportado 1.454 capturas en flagrancia y otras 113 mediante orden judicial.

Las autoridades reiteraron el llamado a los usuarios y ciudadanos a reportar cualquier situación que pueda afectar la seguridad a través de la línea 123 o en el CAI más cercano.