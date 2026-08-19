En imágenes: cogieron a correazos a presunto ladrón; la Policía tuvo que intervenir

Miembros del Grupo de Transporte Masivo de la Policía Metropolitana de Bogotá capturaron a un ciudadano de nacionalidad extranjera en la estación Quiroga, sobre la troncal Caracas. El sujeto fue señalado de intentar despojar de sus pertenencias a una usuaria del sistema la noche del pasado martes 18 de agosto.

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Los hechos ocurrieron mientras la ruta del sistema TransMilenio permanecía detenida en la plataforma.

Según los reportes oficiales, el individuo utilizó la modalidad conocida como ‘escalera humana’ para alcanzar la ventana del bus, pero quedó atrapado de un brazo mientras permanecía colgado del vehículo.

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Retención por parte de los usuarios y acción policial

Durante el tiempo en que el sospechoso permaneció sujeto a la estructura del articulado, varios pasajeros intervinieron en la escena. La institución policial confirmó que el hombre sufrió agresiones físicas por parte de algunos usuarios antes de la llegada de las patrullas al punto.

La comunidad aprendió a correazos al señalado. Foto: Policía Nacional de Colombia

En videos difundidos en redes sociales se puede evidenciar cómo la comunidad es testigo del hecho ilícito: despoja de sus pantalones al señalado y lo reprende a correazos. Ante la desnudez y la violencia de este contenido, SEMANA se abstiene de publicarlo.

Los uniformados que atendieron la situación procedieron a detener al ciudadano y asegurar el celular robado. El dispositivo móvil, avaluado por las autoridades en dos millones de pesos, fue recuperado e incorporado al material probatorio de la captura.

Pronunciamiento de la comandancia y trámite judicial

Respecto al procedimiento adelantado en la red de transporte, la comandante del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio, teniente coronel Maryam Moreno, detalló que “en la estación Quiroga de la troncal Caracas, uniformados del Grupo Transporte Masivo TransMilenio capturaron a una persona señalada de presuntamente intentar hurtar un celular a una pasajera”.

El sujeto quedó enganchado al articulado del TransMilenio. Foto: Policía Nacional de Colombia

La alta oficial explicó que “el hombre había utilizado la modalidad de escalera humana para cometer el hurto, pero quedó sujetado de un brazo colgado de la ventana del articulado”. La vocera añadió que “al llegar, los uniformados evidenciaron que había sido agredido por la comunidad”.

Finalmente, la vocera de la institución confirmó que “el celular, avaluado en dos millones de pesos, fue recuperado y el capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto”, al tiempo que reiteró el llamado a la ciudadanía para utilizar la línea 123 ante cualquier hecho delictivo.