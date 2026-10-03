Comunidad propina golpiza a dos presuntos ladrones en el sur de Bogotá

La tensión y el cansancio por la delincuencia volvieron a detonar un escenario de alteración al orden público en el sur de Bogotá. Habitantes del barrio Villa Andrea II, ubicado en la localidad de Bosa, sorprendieron en flagrancia y retuvieron a dos hombres acusados de robar a los transeúntes y residentes de este sector residencial.

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El incidente, registrado tras una intensa persecución, dejó en evidencia el creciente malestar de los vecinos ante los persistentes problemas de seguridad que se viven en la zona.

Al percatarse del presunto robo, varias personas acorralaron a los sospechosos impidiendo su huida. Mientras aguardaban el arribo de las autoridades, los ánimos se caldearon de forma desproporcionada, resultando en que algunos ciudadanos agredieran a los detenidos con golpes y objetos contundentes.

Minutos más tarde, una patrulla de la Policía Metropolitana de Bogotá acudió al cuadrante para intervenir, controlando la agresión y materializando la captura de ambos sujetos.

Los uniformados trasladaron a los presuntos delincuentes para ponerlos a salvo de la ciudadanía y a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización.

La Policía Nacional reiteró a la ciudadanía la importancia de denunciar formalmente y recordó que no se debe recurrir a la justicia por mano propia. Lo anterior, debido a que este tipo de linchamientos no solo vulneran el debido proceso legal, sino que pueden tipificarse como delitos penales individuales.

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La Policía Nacional también informó este sábado que, a través de uniformados adscritos a la estación de Policía Usaquén, se logró la captura de un hombre de 58 años por el presunto delito de hurto.

Los hechos se presentaron en la calle 127 con carrera 20, cuando una patrulla de vigilancia fue alertada por la comunidad. Los policías se trasladaron al lugar, donde observaron a un sospechoso que huía.

De acuerdo con lo que se ha podido establecer, este hombre presuntamente había hurtado unos aretes de oro a la víctima mediante la modalidad de raponazo. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía.

Gracias a la alerta de la comunidad y la reacción de los uniformados de la Estación de Policía de Barrios Unidos, se logró la captura de tres hombres por el presunto delito de receptación.

En otro hecho en la capital del país se capturó a tres hombres por el presunto delito de receptación. Los hechos se registraron en un parqueadero ubicado en el barrio 7 de Agosto.

Al ingresar las autoridades al lugar, encontraron a tres personas quienes, al parecer, manipulaban partes del automotor, el cual se encontraba sin placas, con los stops traseros y diferentes elementos de su interior desmontados.