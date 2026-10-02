Dos extranjeros fueron detenidos por portar un objeto dentro de bolsas negras en el centro de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó que agentes de la Estación de la localidad de Santa Fe, en el centro de la capital, lograron la captura de dos ciudadanos extranjeros en medio de un patrullaje preventivo.

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El procedimiento tuvo lugar en las calles del barrio Las Cruces, un sector donde la presencia policial se ha intensificado para contrarrestar el microtráfico.

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Al notar el paso de la patrulla del cuadrante, los dos hombres intentaron escapar con rapidez para evitar el procedimiento de rutina. Sin embargo, la rápida maniobra de los uniformados permitió cerrarles el paso a pocos metros y proceder con la verificación de sus identidades y la requisa correspondiente.

Esto era lo que llevaban consigo

Durante la inspección de los elementos que llevaban consigo, las autoridades encontraron varias bolsas plásticas de color negro.

En su interior se halló una sustancia vegetal que, por su olor y aspecto, correspondía a marihuana, con un peso total que alcanzó los 4.100 gramos.

Caen dos extranjeros con más de 4 kilos de marihuana en el barrio Las Cruces. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Las investigaciones iniciales indican que los detenidos, entre quienes existiría un lazo familiar, planeaban dividir en pequeñas porciones el alucinógeno para su distribución.

Según detalló el teniente coronel Nelson Perdomo, comandante de la Estación de Policía Santa Fe, el cargamento estaba destinado a ser vendido en lugares de alta concurrencia, como alrededores de colegios, parques públicos, bares y discotecas de esta zona de la ciudad.

Situación legal y judicialización

Una vez confirmada la naturaleza de la sustancia incautada, los dos hombres fueron informados de sus derechos como personas capturadas y trasladados a la URI correspondiente. Tanto la droga decomisada como los implicados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Caen dos extranjeros con más de 4 kilos de marihuana en el barrio Las Cruces. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

En las próximas horas, un juez de control de garantías definirá la situación jurídica de los dos procesados, quienes deberán responder formalmente por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

Entre tanto, la Policía confirmó que continuará reforzando los patrullajes en los barrios del centro de la capital para blindar los entornos escolares y recreativos.