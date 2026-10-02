¿Va a los conciertos de BTS o Romeo Santos? Esto es todo lo que debe saber, según las autoridades

Bogotá se prepara para recibir a miles de personas durante los conciertos de BTS y Romeo Santos, eventos que tendrán un amplio despliegue de seguridad por parte de las autoridades. La Policía Metropolitana de Bogotá anunció que cerca de 2.900 uniformados estarán encargados de acompañar las jornadas.

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El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que los uniformados estarán distribuidos en diferentes puntos estratégicos, principalmente en el estadio El Campín y Vive Claro, con el propósito de prevenir hechos delictivos y garantizar la seguridad de quienes acudan a los eventos.

De acuerdo con el oficial, se establecerán tres polígonos de seguridad en los que se realizarán labores de control, requisas e identificación de personas. A esto se sumará un grupo de policías motorizados que recorrerá el espacio público cercano a los escenarios para prevenir riñas y otros hechos que puedan afectar la jornada.

Las autoridades también anunciaron modificaciones en la movilidad debido a la concentración de personas. Habrá cierres perimetrales en la calle 53, entre las carreras 30 y 24, además de restricciones en la carrera 30, específicamente entre la calle 53 y la calle 61B.

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También se realizará el cierre del puente de la carrera 30 en sentido norte-oriente. Como alternativa para los habitantes de los barrios cercanos al estadio El Campín, se habilitará la carrera 24 en sentido norte-sur a la altura de la calle 63.

Uno de los puntos señalados por la Policía tiene que ver con los menores de edad que asistirán a los conciertos. Las personas entre los 7 y los 17 años deberán ingresar acompañadas por un adulto.

La dimensión de los eventos también representa un reto para las autoridades. Según el comandante de la Policía Metropolitana, se espera la asistencia de más de 170.000 personas durante las jornadas, por lo que se pidió a los ciudadanos tomar precauciones desde antes de llegar a los escenarios.

Las puertas estarán habilitadas desde las 4:00 de la tarde. Por esta razón, la Policía recomendó llegar con anticipación para evitar congestiones y facilitar los controles de ingreso.

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Además, las autoridades aconsejaron evitar llevar bolsos y objetos de alto valor, mantener especial atención sobre los menores de edad y acudir a los uniformados en caso de presentarse alguna situación que pueda comprometer la seguridad.

Finalmente, el brigadier general Cristancho hizo un llamado a los asistentes para mantener un consumo responsable de bebidas embriagantes y evitar comportamientos que puedan derivar en riñas u otros hechos de intolerancia.