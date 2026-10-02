Una joven de 26 años permanece hospitalizada luego de sufrir graves heridas en el rostro durante un ataque con machete ocurrido en la vereda La Playa, en Rionegro, Antioquia. La agresión quedó registrada en video y ahora las autoridades buscan al hombre señalado de cometerla.

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Según la información conocida sobre el caso, el episodio se habría originado por una discusión relacionada con la delimitación de un terreno. La joven estaba reclamando a su vecino por, presuntamente, invadir un predio que pertenece a su abuela.

En medio de la confrontación, la víctima comenzó a grabar con su celular lo que estaba sucediendo. En el metraje se alcanza a ver el momento en que la situación escaló y el hombre habría tomado un machete para atacarla. Posteriormente, se observa cómo el celular cae al piso.

En el video en el que quedaron registrados los hechos, se logra ver parte de la agresión y al señalado atacando a la mujer en el rostro. La joven sufrió heridas de consideración y continúa bajo atención médica. Los médicos trabajan para intentar preservar la visión de su ojo izquierdo.

El sujeto agarro el machete tras una disputa Foto: Captura tomada de redes sociales / API

En una entrevista con RCN, la familia entregó detalles sobre la gravedad de lo ocurrido y manifestó su preocupación por la seguridad de la víctima y de sus allegados. Sara Viana, hermana de la víctima, afirmó que, según lo que presenció, el hombre habría realizado tres ataques con el machete y aseguró que “iba con todas a matar a mi hermana”.

Después de la agresión, el señalado huyó del lugar, por lo que las autoridades lo buscan para establecer las circunstancias del ataque y determinar las medidas correspondientes.

La situación también generó temor entre los familiares de la joven, quienes pidieron acompañamiento y protección ante la posibilidad de que el hombre regrese al sector. La familia manifestó su preocupación por lo que pueda ocurrir mientras avanza la investigación.

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Por ahora, la víctima permanece hospitalizada mientras recibe atención por las heridas ocasionadas durante el ataque. Entre tanto, las autoridades continúan con las labores para localizar al señalado y esclarecer completamente lo ocurrido en esta zona rural de Rionegro.

Asimismo, se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen más información sobre cómo avanza la investigación y si fue posible dar con el paradero del hombre que habría atacado a la mujer de 26 años.