“Madrigueras de bandidos”: los ochenta lugares que eran ocupados por criminales en Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, publicó un video en sus redes sociales, en el que muestra cómo, con ayuda de las autoridades, se realiza la demolición de una estructura que era presuntamente usada por criminales para realizar actividades ilícitas.

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Según el mandatario, estas intervenciones se llevaron a cabo gracias a las diferentes denuncias realizadas por los ciudadanos del sector, quienes se veían afectados por la cercanía de estos grupos delictivos a sus comunidades. “Foco de seguridad que nos reporten, foco de seguridad que demoleremos”, afirmó Rendón.

Durante el video publicado por el gobernador, este denomina estos sitios como “madrigueras de los bandidos”, haciendo referencia al uso que se les daba a estos edificios, los cuales, aparentemente, eran ocupados de manera irregular.

Además, se confirmó que dentro de estas estructuras se llevaban a cabo actividades ilícitas, como la venta de drogas y de pólvora. Esta situación contribuía a la inseguridad del sector, por lo que muchos habitantes de los alrededores lo tenían identificado como una zona en la que se presentaba un foco de riesgo.

Este operativo en específico se llevó a cabo en el municipio de La Estrellita, en Antioquia, donde el alcalde del lugar, Carlos Mario Gutiérrez Arrubla, declaró que la estructura que se demolió había sido ocupada desde el año 2000 por un grupo que se dedica a delinquir en la zona.

“Se apoderó de estas viviendas y las venía utilizando como parte de las rentas criminales con las que se financian”, aseguró el alcalde.

Por otro lado, Andrés Julián Rendón afirmó que durante esta estrategia se derribaron ocho inmuebles en La Estrellita, que habían sido previamente identificados como focos de inseguridad y que venían afectando a los ciudadanos de los alrededores.

Asimismo, el funcionario aseguró que en todo el departamento ya se han realizado iniciativas similares, que han dado como resultado, hasta el momento, la destrucción de ochenta zonas críticas en las cuales se estaban realizando acciones ilegales.

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Tras estas medidas, Rendón declaró que esta es una de las mejores formas de acabar con la venta de drogas en estas zonas y garantizar la seguridad de las comunidades cercanas a estos puntos. “Esta es una de las acciones más disuasivas y efectivas para erradicar el microtráfico”, afirmó el gobernador.

Se espera que en las próximas fechas este tipo de operativos se siga realizando en diferentes puntos de Antioquia, los cuales se ven afectados por las estructuras delincuenciales que los habitan.