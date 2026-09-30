El Ideam anticipa para este miércoles 30 de septiembre una jornada marcada por la nubosidad y las lluvias en amplios sectores de Colombia.

Además, algunas zonas tendrán temperaturas por encima de los promedios habituales y condiciones que podrían aumentar la sensación térmica durante la tarde.

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Lluvias en varias regiones y temperaturas elevadas

De acuerdo con el pronóstico nacional, se espera cielo entre parcial y mayormente nublado en amplios sectores de las regiones Pacífica, centro-sur del Caribe y Andina, con precipitaciones entre moderadas y localmente fuertes.

También se prevén lluvias ligeras y dispersas en sectores de la Amazonia y la Orinoquia.

En cuanto a las temperaturas máximas, el Ideam señala que podrían registrarse valores superiores a los promedios climatológicos de septiembre en zonas puntuales del norte del Caribe, centro-sur de la región Andina, Orinoquia y occidente de la Amazonia.

Estas condiciones, sumadas en algunos casos a los altos niveles de humedad atmosférica, podrían favorecer una sensación térmica elevada.

El instituto mantiene alerta roja durante las horas de la tarde en sectores de la Amazonia, la región Andina y la región Pacífica.

En el Caribe predominarán las condiciones secas y de escasa nubosidad en el norte de La Guajira.

Sin embargo, se esperan lloviznas y lluvias ligeras en sectores de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Atlántico. Los mayores acumulados podrían presentarse puntualmente en Bolívar y el sur del Magdalena.

Para la región Pacífica se pronostican lluvias entre ligeras y moderadas en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Los mayores acumulados se concentrarían en el centro y sur del Chocó y en sectores orientales de Cauca y Valle del Cauca, especialmente cerca del litoral Pacífico.

En la región Andina se esperan lluvias entre ligeras y moderadas en Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, occidente del Tolima, occidente del Huila, Norte de Santander, norte de Boyacá y occidente de Cundinamarca.

Mientras tanto, en la Orinoquia se prevén lloviznas y lluvias ligeras en Vichada, occidente de Casanare, Meta y Guainía, con mayores acumulados posibles en Vichada y Guainía.

En la Amazonia se esperan algunas lluvias moderadas en el occidente de Caquetá y Putumayo, además de sectores amplios de Vaupés, Guaviare y Amazonas.

Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostica cielo nuboso, con posibles precipitaciones entre moderadas y fuertes.

Las Islas del Rosario en el Caribe colombiano. Foto: Getty Images

¿Cómo estará el tiempo en Bogotá?

El pronóstico elaborado por el Ideam en convenio con el Idiger señala que durante la mañana habrá cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.

Para la tarde se espera nubosidad variable y probabilidad de lluvias ligeras a moderadas, especialmente en el costado occidental y norte de la ciudad.

La temperatura máxima estimada será de 21 °C.

Durante la noche continuará el cielo parcialmente nublado, aunque existe probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en distintos sectores de la capital.