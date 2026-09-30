Fiscalía ordenó investigación tras asesinato y rapto del cuerpo del soldado Idel José Torres en Cauca

Idel José Torres fue el soldado profesional asesinado por las disidencias de las Farc en un combate con este grupo criminal en el municipio de Tambo, departamento de Cauca. El militar terminó en la mitad de una arremetida violenta de esta banda narcoterrorista. La Fiscalía abrió una investigación.

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El asesinato del militar causó repudio nacional, no solo por las circunstancias en que ocurrió, sino por la situación personal y familiar del uniformado, padre de una bebé de apenas meses de nacida y con una familia que dependía enteramente de su trabajo en el Ejército.

La tragedia del Idel José Torres llamó la atención del país y de la comunidad internacional luego de que los delincuentes que lo asesinaron se llevaron su cuerpo y lo mantuvieron por varias horas hasta que lo dejaron abandonado como si se tratara de un botín de guerra.

La institución confirmó que este martes en la tarde el cuerpo del soldado fue trasladado hasta la ciudad de Valledupar para adelantar todas las honras fúnebres y los honores militares que corresponden, en la ciudad donde es natal el soldado y donde se encuentra su familia.

Soldado asesinado por las disidencias de las FARC, Idel José Torres Herrera Foto: Ejército Nacional de Colombia / API

“Hoy regresa a su tierra natal para recibir el digno homenaje de un pueblo que honra su vida, su intachable servicio y su supremo sacrificio por la Patria. Acompañamos con profundo respeto, solidaridad y corazón afligido a sus familiares, amigos y seres queridos en este doloroso momento que enluta a nuestra institución y a toda la Nación”, advirtió el Ejército.

El Ejército rechazó con contundencia el asesinato del uniformado tras advertir que los delincuentes utilizaron drones y elementos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario; fue un ataque indiscriminado mientras los delincuentes trataban de cuidar las actividades criminales que desarrollaban en la zona.

Honras fúnebres del soldado Idel José Torres Foto: Suministrada (API)

Compañeros y amigos del soldado Idel José Torres se encuentran también en la ciudad de Valledupar compartiendo con la familia del militar las honras fúnebres a cargo del Ejército Nacional y el homenaje póstumo que adelantarán en la misma ciudad.