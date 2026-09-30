Tragedia en Girón, Santander: tractomula habría quedado sin frenos, dejó dos muertos y ocho heridos

Un grave accidente de tránsito se registró este miércoles, 30 de septiembre, en la vía que comunica a Lebrija con Girón, en Santander, luego de que una tractomula que transportaba huevos quedara fuera de control.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo habría sufrido una falla en los frenos mientras transitaba por este corredor vial.

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Tras perder el control, la tractomula terminó impactando a varios vehículos que se encontraban en su recorrido. Entre los automotores afectados estuvo un camión que, debido al fuerte choque, terminó incrustado contra una vivienda ubicada en el sector.

Imágenes del accidente. Foto: Captura tomada de redes sociales / API

El accidente dejó dos personas muertas y otras ocho heridas; entre las víctimas se encuentra un motociclista que transitaba por la zona al momento de la emergencia. También resultó gravemente herida una adulta mayor que se encontraba dentro de su vivienda y que posteriormente falleció en el hospital local.

*Noticia en desarrollo…