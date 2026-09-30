La EPS Coosalud se pronunció tras los fuertes cuestionamientos que está recibiendo después de que se confirmara la muerte de un bebé de tres meses de edad, quien habría fallecido esperando una remisión médica.

Fuerte cuestionamiento del gobernador de Antioquia a EPS por bebé que murió esperando una remisión médica

Una de las críticas vino por parte de Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, quien utilizó sus redes sociales para pedir explicaciones sobre la situación.

“La Secretaría de Salud de Antioquia, desde el primer momento, gestionó el traslado y apoyó la consecución de la cama y los equipos para su tratamiento. Aun así, la EPS no lo trasladó para su atención. Por esta negligencia, se perdieron días valiosos para que el bebé pueda recuperarse”, dijo.

Ante esto, la EPS emitió un comunicado en el que lamentó lo ocurrido con el niño en el municipio de Nechí. “Expresamos nuestro más sincero sentimiento de solidaridad a sus padres, familiares y allegados en este difícil momento”, señaló.

Municipio de Nechí, en el departamento de Antioquia. Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Asimismo, Coosalud aseguró que a lo largo del proceso se agotaron las “alternativas diagnósticas y terapéuticas definidas por el equipo médico tratante” y dejó en claro que estas fueron autorizadas y gestionadas en todo momento durante el proceso de atención y la evolución clínica del usuario.

Pese a esto, el caso tuvo un desenlace lamentable debido a la condición de salud en la que se encontraba el bebé. “Desde Coosalud acompañamos con absoluto respeto a la familia en esta situación y nos unimos a su dolor”, indicó.

“Ante las inquietudes sobre la atención prestada, Coosalud aclara que los traslados gestionados para el paciente no pudieron realizarse como consecuencia de la condición clínica y la evolución médica”, aclaró.

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No obstante, la EPS precisó que se habían adelantado previamente las gestiones necesarias para garantizar una alternativa de atención de mayor complejidad, lo que incluyó la búsqueda activa de cupo en aproximadamente nueve instituciones de salud del país, la consecución de disponibilidad en una IPS en Bogotá y la autorización del traslado aéreo especializado.

Todo esto, según señaló, fue informado de manera oportuna a los responsables del niño. De igual forma, remarcó que se gestionaron las autorizaciones requeridas por el equipo médico tratante para el desarrollo del proceso asistencial, de acuerdo con la evolución clínica.

“Agradecemos el esfuerzo y la dedicación de los equipos médicos asistenciales de las instituciones que brindaron atención y seguimiento al caso”, sostuvo.

Por último, Coosalud reiteró su mensaje de solidaridad y empatía con la familia del menor y confirmó que seguirán brindándole el acompañamiento humanizado necesario en esta situación.