Ex superintendente Solidaria, María José Navarro, denunció al abogado Julián Quintana tras caso de Coosalud

Este lunes, la exsuperintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro, anunció la presentación de una denuncia penal en contra del abogado Julián Quintana. De acuerdo con la exfuncionaria, Quintana habría hecho afirmaciones que “son falsas y afectan su honra y buen nombre”.

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Es importante recordar que cuando Navarro estaba al frente de la Superintendencia de la Economía Solidaria, denunció ante la Fiscalía a Jaime González, exrepresentante de Coosalud, por presuntos hechos relacionados con el manejo de recursos de la cooperativa Coosalud.

La exsuperintendente María José Navarro acudió a las autoridades tras denunciar presuntos ataques personales y calificativos ofensivos realizados por el abogado Julián Quintana a través de redes sociales. Foto: Suministrada API

La exfuncionaria denunció que, durante varios meses y en repetidas ocasiones, Quintana ha utilizado sus redes para referirse a ella con calificativos ofensivos, cuestionamientos personales y publicaciones acompañadas de términos denigrantes y con un “componente misógino”.

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“Una cosa es controvertir mis actuaciones como servidora pública y otra muy distinta utilizar ataques personales, descalificaciones y señalamientos para intentar destruir mi reputación. Las actuaciones frente a Coosalud estuvieron precedidas de supervisión, requerimientos, visitas y hallazgos”, detalló la exfuncionaria.

El caso Coosalud vuelve a generar controversia: la exsuperintendente María José Navarro anunció acciones penales contra el abogado Julián Quintana, a quien señala de realizar afirmaciones falsas y expresiones ofensivas en su contra. Foto: Colprensa.

Indica además que las declaraciones de Quintana buscan deslegitimar las denuncias interpuestas contra González producto de la intervención. Y que además habrían trascendido el debate sobre sus decisiones como servidora pública y se habrían convertido en ataques personales contra ella.

Tras la reprochable situación, Navarro acudió a las autoridades, para que estas sean las que identifiquen si las actuaciones constituyen una conducta penalmente reprochable.

También hizo un llamado al respeto por su honra y su condición de mujer y aseguró que cualquier cuestionamiento frente a sus actuaciones debe tramitarse a través de los canales institucionales y con las garantías propias del debido proceso.

La exsuperintendente María José Navarro presentó una denuncia penal contra Julián Quintana, en medio de la controversia por las afirmaciones que el abogado ha realizado sobre su gestión y las actuaciones relacionadas con el caso Coosalud. Foto: Prensa Supersolidaria

Es importante tener en cuenta que el caso de Coosalud ha sido uno de los más sonados en el sistema de salud, relacionado con la intervención de esa EPS. Las entidades del Estado han detectado situaciones irregulares entre las que se encuentran presuntos malos manejos administrativos y ocultamiento de pasivos.