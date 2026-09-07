Rodrigo Lara, minInterior, dijo que críticas de la defensora del Pueblo, Iris Marín, fueron erróneas y que sufrió un “lapsus”

La defensora del Pueblo, Iris Marín, encendió una polémica tras realizar una crítica contra el presidente Abelardo De La Espriella, luego de que hace algunos días apareciera un video y una declaración del mandatario anunciando bajas de 23 guerrilleros. En el video, el presidente caminaba entre los cadáveres, lo que causó una fuerte controversia.

“El Estado y el Gobierno no pueden entrar en una competencia por demostrar quién puede ser más cruel (…) la fortaleza del Estado no está en parecerse a quienes combate, sino en conservar sus límites incluso frente a quienes los han desconocido”, dijo la defensora.

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“Su legitimidad se afirma cuando protege a la población, hace cumplir la ley y mantiene intacto aquello que dice defender: la dignidad humana”, sentenció.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó las imágenes difundidas por el presidente Abelardo De La Espriella tras la operación en la que fueron abatidos 23 guerrilleros. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Colprensa / Foto 3: Presidencia

Tras las declaraciones, Rodrigo Lara, ministro del Interior, se pronunció al respecto. El funcionario elevó un fuerte rechazo, asegurando que las actuaciones del Estado no pueden equipararse con las de las organizaciones narcoterroristas.

Aseguró que respeta a la defensora y que buscará trabajar mancomunadamente con la entidad y la funcionaria. Sin embargo, elevó una crítica a sus palabras.

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“Yo respeto a la señora defensora, nosotros vamos a trabajar de la mano con la Defensoría del Pueblo. Yo creo que hubo de pronto un ‘lapsus’ de parte de ella, me parece un triste error porque, pues, hay una equiparación tangencial indirecta”, detalló.

Iris Marín, defensora del Pueblo, generó polémica tras señalar que el Estado no puede “entrar en una competencia por demostrar quién puede ser más cruel” al enfrentar a los grupos armados. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

Es importante recordar que Marín también dijo en sus declaraciones que, aunque enfrentar militarmente a los delincuentes es un deber constitucional, lo cierto es que en la guerra siempre hay límites.

“Las imágenes y los símbolos del poder público también importan. No deberíamos normalizar que los cuerpos de personas muertas hagan parte de la escenografía de una declaración pública ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad”, precisó la defensora Marín en su cuenta de X.