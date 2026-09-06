Rodrigo Lara muestra su solidaridad con el concejal Rolando González: “Estos son hechos muy graves”

El concejal de Bogotá Rolando González denunció en las últimas horas que delincuentes ingresaron a su apartamento, ubicado en la localidad de Chapinero, y lo dejaron completamente destrozado.

“Le quedó grande”: concejal arremetió contra Galán tras ser víctima de robo en su propia casa y le hizo un llamado a De La Espriella

“Luego de un arduo día de trabajo, regreso a mi casa y encuentro totalmente destrozado mi apto por una acción de apartamenteros en la localidad de Chapinero”, denunció el cabildante, quien lanzó críticas al alcalde de Bogotá.

“No se trata únicamente de un robo. Es la impotencia de saber que ni siquiera el lugar que debería ser más seguro —la propia casa— está a salvo”, manifestó, al tiempo que reiteró que no es la primera vez que le pasa.

Ante esto, le pidió al presidente Abelardo De La Espriella que se refuercen las capacidades de seguridad de la capital del país, ya que la ciudad necesita una respuesta institucional del tamaño de la amenaza que enfrenta.

Finalmente, le pidió al nuevo director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, que adelante un estudio especial de seguridad y riesgo sobre su situación, puesto que ha sido víctima de persecuciones en la calle.

Frente a esto, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, se solidarizó con el cabildante por la difícil situación que atraviesa tras el robo de su apartamento y le envió un mensaje para entablar un diálogo.

“Toda mi solidaridad, concejal Rolando. Estos son hechos muy graves. Me comunico con Ud.”, escribió el jefe del Ministerio del Interior, cartera a la cual se encuentra adscrita la Unidad Nacional de Protección.