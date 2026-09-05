Mauricio Gómez Amín le responde a Gustavo Petro por críticas a la baja de Bendito Menor: “No sea tan cínico y descarado”

Naín Andrés Pérez Toncel, conocido con el alias de Bendito Menor, fue dado de baja en la madrugada de este viernes en un operativo de la Fuerza Pública en La Guajira. Su muerte ha generado diferentes reacciones a nivel nacional.

Lanzan en vivo teoría sobre el silencio de Gustavo Petro tras la muerte de Bendito Menor: “Estoy completamente seguro”

El expresidente Gustavo Petro fue uno de los que se pronunció en sus redes sociales, tras la caída de uno de los cabecillas más importantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta.

“Que me explique la Policía Nacional por qué si hay cuatro personas en una casa y esta rodeada completamente por la Policía Nacional, por qué tienen que morir las cuatro personas encerradas en la casa. La operación de Riohacha no tenía como prioridad capturar los bandidos sino, matarlos ¿por qué? ¿Existe en nuestra constitución la pena de muerte? Por qué no se priorizó la vida, y en primer lugar de las mujeres en el lugar de los hechos?“, señaló el expresidente en las últimas horas.

Su palabras fueron blanco del ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, quien le respondió de manera tajante por criticar el accionar de la Fuerza Pública para frenar la criminalidad.

“Señor Petro, no sea tan cínico y descarado. Mientras el presidente Abelardo De La Espriella, en menos de un mes, está enfrentando con decisión a la criminalidad para recuperar la tranquilidad de los colombianos, usted tuvo cuatro años para hacerlo y no lo hizo, deliberadamente”, señaló.

Por eso lo cuestionó: “En lugar de criticar, responda una pregunta que Colombia todavía espera, ¿fue negligencia o complicidad?“.