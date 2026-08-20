Gobierno Trump ratifica apoyo a Colombia y confirma conversaciones para un acuerdo comercial

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) informó este miércoles sobre una reunión entre su director, Jamieson Greer, y el ministro de Comercio de Colombia, Mauricio Gómez Amín, en la que Washington reiteró su apoyo al gobierno de Abelardo De La Espriella tras el terremoto del pasado 10 de agosto y destacó avances en las conversaciones comerciales entre ambos países.

¿Y los alivios arancelarios a productores colombianos, para cuándo? Esto dice el Gobierno De La Espriella

A través de un mensaje divulgado en redes sociales, la oficina de Greer aseguró que durante el encuentro transmitió sus condolencias y el respaldo de la administración de Donald Trump a Colombia mientras continúan las labores de recuperación y reconstrucción después del sismo de 7,4 que sacudió al país el pasado lunes.

“El terremoto ha representado un desafío difícil y temprano para la presidencia del presidente De La Espriella”, señala la entidad estadounidense.

Ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

El jefe de la política comercial de Washington también afirmó que la USTR mantiene su compromiso de fortalecer los vínculos económicos bilaterales y reveló que ambas partes trabajan en la negociación de un Acuerdo sobre Comercio Recíproco, una figura que la administración Trump ha venido impulsando con distintos socios comerciales alrededor del mundo.

María Consuelo Araújo será la embajadora de Colombia en Estados Unidos

“Estamos comprometidos con fortalecer nuestros lazos económicos y comerciales, incluyendo a través de la negociación expedita de un Acuerdo sobre Comercio Recíproco”, indicó la entidad estadounidense.

El funcionario agregó que ya se han logrado avances en varios asuntos comerciales que permanecían pendientes desde hace años y expresó su expectativa de mantener un diálogo cercano con el equipo del Ministerio de Comercio colombiano.

El Representante Comercial de EE. UU., Jamieson Greer Foto: Getty Images

La reunión se produce después de que Gómez Amín anunciara que el nuevo gobierno colombiano inició conversaciones con Washington para revisar los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos colombianos y reconstruir la relación comercial bilateral tras los tropiezos durante la administración de Gustavo Petro.

En declaraciones recientes, el ministro había señalado que sostuvo contactos directos con Greer y que ambas partes definieron una hoja de ruta para abordar temas comerciales y arancelarios. Unos días antes de la posesión presidencial, ya Gómez Amín se había manifestado con respecto al primer intercambio que tuvo con el gobierno de los Estados Unidos.

Colombia permitirá “acciones militares conjuntas” con Estados Unidos, anuncia Pete Hegseth, secretario de Defensa

“Ayer tuve una conversación vía Zoom con el director de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), que es la oficina de comercio de Estados Unidos, con el embajador, Jamieson Greer. Está en muy buenos términos, nosotros igual, están contentos con la llegada del Gobierno del Tigre y creen que vamos a avanzar muy rápido”, aseguró Gómez Amín en su día.