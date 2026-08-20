Así fue el conmovedor mensaje de la primera dama de Ecuador tras la muerte del director de Inteligencia y su esposa

La primera dama de Ecuador, Lavinia Valbonesi, expresó este jueves su dolor por la muerte de Michele Sensi-Contugi, director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y de su esposa, la diseñadora guayaquileña Stephany Hollihan, quienes fallecieron en un accidente de helicóptero ocurrido en el norte de Kenia.

A través de una publicación en Instagram, Valbonesi compartió varias fotografías de la pareja y escribió un mensaje en el que dejó ver la cercanía que mantenía con ambos.

“Quisiera que alguien me pellizque y me diga que todo esto es un mal sueño, que nada de esto está pasando. Dios, te estás llevando pedazos de mi corazón”, escribió.

La esposa del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, añadió: “No sé cómo se supone que uno sigue después de tanto dolor. Solo sé que los voy a extrañar toda la vida”.

Michele Sensi-Contugi falleció en un accidente aéreo. Foto: AFP y X/@MaMechecastro74

La tragedia ocurrió el 19 de agosto, cuando un helicóptero turístico se estrelló cerca del monte Ololokwe, en el condado de Samburu, una región del norte de Kenia conocida por sus safaris y reservas naturales. La aeronave, un Eurocopter EC130 B4 operado por la compañía Lady Lori Helicopters, realizaba un vuelo chárter cuando cayó en una zona montañosa de difícil acceso. Las siete personas a bordo murieron. Las autoridades kenianas investigan las causas del accidente.

Entre las víctimas se encontraban Sensi-Contugi y Hollihan, así como varios ciudadanos estadounidenses, incluido José Alberto Suárez, ejecutivo de Telemundo en Florida.

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La muerte del jefe de Inteligencia representa un duro golpe para el gobierno de Noboa. Sensi-Contugi, empresario ítalo-ecuatoriano de 44 años, dirigía el Centro Nacional de Inteligencia y era considerado una figura cercana al mandatario ecuatoriano.

La relación entre ambas familias iba más allá del ámbito institucional. Según medios ecuatorianos, Hollihan era madrina de bautizo de Furio Noboa, uno de los hijos del presidente y la primera dama; además, participaba en iniciativas sociales impulsadas por Lavinia Valbonesi.

Stephany Hollihan, esposa de Michele Sensi-Contugi, era madrina de bautizo de Furio Noboa, uno de los hijos del presidente y la primera dama de Ecuador. Foto: Radio Centro Ecuador, Redes sociales

Tras conocerse la tragedia, el presidente Noboa, quien se encuentra en una gira oficial por Asia, decretó tres días de duelo nacional y dispuso medidas especiales de protección para los hijos de la pareja fallecida.

Las muestras de condolencia no tardaron en llegar. Funcionarios del gobierno ecuatoriano, legisladores del movimiento oficialista ADN, dirigentes políticos de distintas corrientes y representantes del sector privado expresaron su solidaridad con los familiares de las víctimas.

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Mientras avanzan las investigaciones en Kenia, el mensaje de la primera dama ha recibido miles de apoyos en redes sociales, reflejando el impacto que la muerte de Sensi-Contugi y Hollihan ha tenido en el círculo más cercano del mandatario.