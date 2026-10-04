Videos impactantes con sonido ambiente de la descomunal granizada que azotó Paraguay

Una intensa tormenta sorprendió durante la noche del sábado 3 de octubre a Asunción y varias localidades del área metropolitana de Paraguay. El granizo cayó con tal fuerza que rompió parabrisas, golpeó carrocerías y ocasionó daños en techos de viviendas. También se reportaron interrupciones del servicio de energía eléctrica.

Videos grabados por ciudadanos muestran el momento en que las enormes bolas de hielo impactan contra vehículos, calles y viviendas. El sonido de los golpes quedó registrado en varias de las grabaciones que circularon después del temporal.

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En algunas imágenes, el tamaño del granizo fue comparado por usuarios con el de pelotas de tenis. La tormenta también estuvo acompañada por fuertes ráfagas de viento, cercanas a los 100 kilómetros por hora en algunos sectores.

Granizos comparados con pelotas de tenis golpearon vehículos y rompieron parabrisas. Foto: @Estacion_bcp

La explicación de Meteorología

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) explicó este domingo que el fenómeno hizo parte de un sistema que comenzó a afectar distintas zonas del país.

“Un sistema de tormentas ingresó a nuestro país durante el día de ayer, sábado 03, afectando principalmente a localidades de la región Oriental y el sureste de la Occidental. Este sistema generó acumulados importantes de lluvia, ráfagas de vientos fuertes y caída de granizos”, señaló la DMH en su reporte de este 4 de octubre.

Granizada en Asunción - Barrio Hipódromo



Nunca vi una tan violenta pic.twitter.com/bh0Vnw0EBS — Ariel Basualdo (@aisman6) October 3, 2026

La entidad agregó que las condiciones inestables todavía no terminan. “Para hoy, domingo 04, el sistema podría continuar afectando a los departamentos del norte y este de ambas regiones del país”, indicó.

Más lluvias y tormentas

La DMH también advirtió que en el centro y sur de la región Oriental podrían presentarse lluvias dispersas con actividad eléctrica puntual.

“Se recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones de los avisos meteorológicos vigentes, a fin de realizar un monitoreo continuo de la evolución de las tormentas”, indicó la entidad.

VIOLENTA GRANIZADA EN PARAGUAY

🇵🇾⛈️

Una violenta tormenta de granizo golpeó ayer Asunción, capital de Paraguay



Varios autos dañados por los enormes pedruscos de granizo

Créditos 🎥 Raúl Bogarin

Vía @Arab_Storms pic.twitter.com/h1K5tT3Day — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) October 4, 2026

Para el lunes 5 se esperan nuevamente lluvias dispersas y algunas tormentas eléctricas en buena parte de Paraguay.

La institución publicó su actualización a las 6:21 de la mañana de este domingo, firmada por la meteoróloga Celia Sanguinetti.