Caos vive Barcelona tras impactante lluvia torrencial: dos personas murieron y una está desaparecida

Las lluvias torrenciales que golpearon Barcelona desde la tarde del sábado dejaron dos personas muertas y una desaparecida, mientras las autoridades mantienen la alerta por posibles inundaciones y desbordamientos de ríos en otras zonas de Cataluña.

Impresionantes inundaciones convirtieron calles de España en ríos y dejaron una mujer de 102 años fallecida

Barcelona reduce el nivel de alerta tras las fuertes lluvias

Al mediodía del domingo, las precipitaciones comenzaron a disminuir en la provincia de Barcelona, lo que permitió reducir el nivel de alerta de rojo, el más alto, a naranja, según la agencia española de meteorología Aemet.

Sin embargo, la situación continuaba siendo complicada debido a los efectos que dejaron las lluvias, que alcanzaron registros superiores a los 200 litros en distintos puntos de la provincia.

“El episodio ha dejado registros de precipitación de más de 200 litros”, detalló Protección Civil.

Durante la noche, los servicios de rescate auxiliaron a personas que habían quedado atrapadas en sus vehículos debido a las inundaciones registradas en calles de varias localidades.

Girona queda bajo vigilancia por desbordamiento de ríos

Mientras las condiciones mejoraban en Barcelona, la preocupación se trasladó hacia Girona, provincia fronteriza con Francia.

Las autoridades enviaron mensajes a los teléfonos de los habitantes de las zonas cercanas a los ríos Ridaura y Daró para pedirles que permanecieran resguardados en sus casas. Ambos ríos se desbordaron como consecuencia de las fuertes lluvias.

El presidente regional, Salvador Illa, advirtió sobre la situación y señaló en X: “La situación continúa siendo complicada”.

Ante el fenómeno meteorológico, las autoridades también pidieron a la población de las zonas que podían verse más afectadas que permaneciera en sus viviendas y cancelaron diferentes eventos públicos.

Dos personas murieron y otra permanece desaparecida

Las lluvias dejaron dos muertos y una persona desaparecida, según informó David Borrell, jefe de los bomberos de Cataluña, en una rueda de prensa.

Una de las víctimas murió después de que cediera un muro de un camping en Tordera, mientras que la otra falleció ahogada en un garaje inundado en Montornès del Vallès. Ambos hechos ocurrieron en la provincia de Barcelona.

Las dos víctimas murieron en hechos distintos ocurridos en la provincia de Barcelona. Foto: Europa Press via Getty Images

La emergencia llevó a las autoridades a reforzar las recomendaciones para evitar desplazamientos en las zonas afectadas por las precipitaciones.

Pedro Sánchez pidió evitar desplazamientos innecesarios

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, también se refirió a la emergencia provocada por las lluvias en Cataluña.

“Evitemos desplazamientos innecesarios y sigamos las indicaciones” de las autoridades, dijo en X el mandatario, quien advirtió de la “situación muy complicada en Cataluña”.

Posteriormente, Pedro sanches dijo en x: “Las intensas lluvias nos están dejando una situación muy complicada en Catalunya, especialmente en zonas de Barcelona donde dos personas han fallecido a causa del temporal”.

Las lluvias también afectaron actividades en Barcelona

La intensidad de las precipitaciones también obligó a cancelar el sábado una protesta por el derecho a la vivienda en Barcelona.

La manifestación hacía parte de una jornada de movilizaciones realizadas en decenas de ciudades de España. La concentración más grande tuvo lugar en Madrid, donde participaron decenas de miles de personas.

El episodio de lluvias en Barcelona y Girona forma parte de un evento meteorológico que afecta el este de España y que debería culminar este domingo.

Además de las víctimas registradas en Cataluña, el fenómeno ya había dejado el sábado una mujer de 102 años fallecida en la región de Castilla-La Mancha.

*Con información de AFP.