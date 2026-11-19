La Policía Nacional de Haití anunció haber abatido a 34 miembros de una banda durante una operación llevada a cabo el jueves en un barrio de Puerto Príncipe especialmente afectado por la violencia de las pandillas.

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La operación tuvo como objetivo “una base del cabecilla Ti Lapli” en el barrio de Martissant de la capital del país, explicó la policía en un mensaje publicado en Facebook.

El hecho tuvo lugar en momentos en que Puerto Príncipe es escenario de un despliegue a gran escala del ejército salvadoreño contra las bandas locales. Según un testigo, el jueves por la mañana se escucharon en Martissant explosiones y un intenso intercambio de disparos.

La @pnh_officiel et la Task Force appuyées les troupes Salvadoriennes 🇸🇻ont lancé, ce jeudi 19 novembre 2026, une nouvelle offensive contre les groupes armés à Martissant 2 et 4 jusqu’à Fontamara. Plusieurs détonations de drones kamikazes ont été entendues ( Plus dune dizaine) dans ces zones, où les forces de l’ordre cherchent à démanteler les foyers criminels et les postes de péage imposés aux passants par les membres de la coalition « Viv Ansanm ». Selon nos sources, plusieurs présumés bandits out été tués au cours de cette opération. @nayibbukele @RTConfiance — Radio Télé Confiance (@RTConfiance) November 19, 2026

En el operativo también tuvo participación la denominada Task Force, nombre con el que las autoridades identifican a Vectus Global, una compañía militar privada creada por Eric Prince, antiguo miembro de las fuerzas especiales de la Armada de Estados Unidos, que actualmente brinda apoyo y servicios al Gobierno haitiano.

Por otra parte, algunas versiones de prensa indican que en el despliegue también estarían involucrados militares salvadoreños pertenecientes al contingente que envió el presidente Nayib Bukele.

De acuerdo con las autoridades, el balance de presuntos delincuentes fallecidos en Martissant podría incrementarse, teniendo en cuenta que el operativo, iniciado durante la mañana de este jueves, todavía permanece en desarrollo.

Ejército de El Salvador Foto: X/@nayibbukele

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció esta semana la destrucción de la lujosa casa de un jefe pandillero haitiano, en otra ofensiva de las tropas salvadoreñas que desplegó en el país caribeño.

Bukele, que envió más de 2.000 militares a Haití, divulgó en su cuenta en X un video de helicópteros que atacan la casa que, según la prensa haitiana, era de Jeff Gwo Lwa, uno de los jefes de pandilla que forma parte de la coalición “Viv Ansanm” (Vivir Juntos).

“Mi regalo al pueblo haitiano en el aniversario de la Batalla de Vertieres”, escribió Bukele en criollo de Haití, al referirse a un enfrentamiento militar de 1803, decisivo para la independencia de la por entonces colonia francesa.

Kado mwen pou pèp ayisyen an nan anivèsè Batay Vètyè a ❤️ https://t.co/z3TO3UurAT — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 18, 2026

En las imágenes se observa a dos helicópteros con bandera salvadoreña que disparan repetidamente contra la vivienda, ubicada al norte de Puerto Príncipe.