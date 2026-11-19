Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, visitó Colombia y se reunió con representantes del Gobierno y altos mandos militares para fortalecer la cooperación en materia de seguridad y defensa.

Durante su intervención, el funcionario estadounidense destacó la relación entre ambos países, respaldó la estrategia contra las organizaciones criminales y aseguró que Washington está dispuesto a trabajar de manera conjunta para combatir a los grupos narcotraficantes en la región.

Hegseth también se refirió a la Coalición contra los Carteles de las Américas (ACCC), de la que Colombia es el decimonoveno país signatario, y anunció que la Nación podría ser sede de la próxima reunión de esta alianza a comienzos de 2027. Estas fueron algunas de las frases más importantes de su intervención:

Abelardo De La Espriella desmintió el supuesto rechazo de Colombia a plan militar de cooperación con el gobierno de Donald Trump

1. “Tenemos líderes fuertes y claros, ambos países”

El secretario de Guerra comenzó su intervención destacando la cercanía entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia. Hegseth aseguró que ambos países comparten objetivos en materia de seguridad y transmitió los saludos del presidente Donald Trump a los dirigentes y al pueblo colombiano.

“Estamos totalmente en la misma página y la razón por la cual estamos en la misma página es porque tenemos líderes fuertes y claros, ambos países. El presidente Trump le envía sus saludos a los líderes, pero también al pueblo de Colombia”, afirmó.

2. “Que no haya drogas, ni pandillas, ni crimen”

Hegseth explicó que una de las principales instrucciones de Trump es garantizar la seguridad de las comunidades estadounidenses y combatir las estructuras criminales. En ese sentido, comparó los esfuerzos que adelanta Washington con las acciones que, según dijo, está desarrollando Colombia.

“Mi trabajo a través de él es darle seguimiento y lo que está haciendo en los Estados Unidos de América, el presidente Trump, es asegurar la seguridad de nuestras comunidades, que no haya drogas, ni pandillas, ni crimen”, señaló.

El funcionario también aseguró que su Gobierno ha fortalecido a las fuerzas policiales y militares, y ha cerrado las fronteras para impedir el ingreso de pandillas y organizaciones criminales.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, estuvo en Colombia durante la noche del miércoles. Foto: Alejandro Acosta - SEMANA

3. “Colombia va a ser sede de la siguiente reunión de la coalición”

Uno de los anuncios de su intervención estuvo relacionado con la ACCC, una iniciativa de cooperación regional contra las organizaciones narcotraficantes.

Hegseth destacó que Colombia es el decimonoveno país en suscribir la alianza y anticipó que podría recibir el próximo encuentro de sus integrantes. “Creemos que a principios del próximo año Colombia va a ser sede de la siguiente reunión de la coalición”, afirmó.

El secretario sostuvo que esta iniciativa representa un mensaje de unidad entre países soberanos para enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales que afectan a Colombia, Estados Unidos y otras naciones de la región.

4. “Vamos a encontrar, vamos a seguir y matar a los narcoterroristas”

Una de las declaraciones más contundentes de Hegseth estuvo relacionada con el uso de la fuerza contra las organizaciones criminales. El funcionario aseguró que Estados Unidos y sus aliados deben intensificar sus esfuerzos para perseguir a los integrantes de estos grupos. “Trabajando juntos vamos a encontrar, vamos a seguir y matar a los narcoterroristas”, manifestó.

Hegseth justificó esa estrategia al señalar que los colombianos tienen derecho a vivir seguros, que los policías deben poder trabajar sin ser atacados y que las drogas no deben circular por las calles. También sostuvo que los resultados de esa cooperación tendrían efectos en Centroamérica y Suramérica.

Nicolás Maduro envía mensaje desde prisión después de la llegada del jefe del Pentágono a Caracas

5. “Debe negarles la seguridad a esos grupos”

El secretario de Guerra hizo énfasis en que la lucha contra las organizaciones criminales debe desarrollarse con la participación de los gobiernos de la región y de acuerdo con las normas de cada nación.

“Cada país debe negarles la seguridad a esos grupos a través de la Constitución, de la ley y de los esfuerzos de cada país. Y todos juntos vamos a luchar contra un enemigo en conjunto, como nunca se ha hecho antes, de conformidad con las leyes de cada país”, afirmó.

En su intervención mencionó a Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Panamá como países que comparten el objetivo de enfrentar a las estructuras narcoterroristas.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. Foto: Alejandro Acosta

6. “Colombia tiene las fuerzas militares y armadas más potentes de la región”

Hegseth también elogió las capacidades de la Fuerza Pública colombiana y recordó que los dos países mantienen una relación de cooperación militar desde hace décadas. “Todos saben que Estados Unidos y Colombia han trabajado durante décadas. Colombia tiene las fuerzas militares y armadas más potentes de la región, todo el mundo lo sabe”, aseguró.

El funcionario sostuvo que esa relación atraviesa una etapa de mayor colaboración y destacó el compromiso de ambos gobiernos para enfrentar a las organizaciones criminales.

7. “El avión que vimos hoy”

La entrega del primer avión de transporte C-130 Hércules a Colombia fue otro de los asuntos mencionados por Hegseth. El secretario explicó que la aeronave permitirá fortalecer las capacidades de las Fuerzas Militares para movilizar tropas y desarrollar operaciones contra los carteles de la droga.

“Ahora estamos mejorando esta colaboración y cooperación. El avión que vimos hoy con este caballero, cuando se lo entregamos al general, donde va a poder poner a sus tropas armadas y militares para luchar contra los carteles de la droga”, expresó.

La entrega de esta aeronave hace parte de los mecanismos de asistencia militar estadounidense para fortalecer las capacidades operacionales de la Fuerza Pública colombiana.

“Gritó, burlonamente: ‘Vengan por mí’”: Pete Hegseth recordó la captura de Nicolás Maduro durante su visita a Venezuela

8. “Nunca ha tenido un socio más fuerte que el presidente Trump”

Hegseth cerró su intervención con un mensaje de respaldo a la alianza entre los dos países y destacó el compromiso de la administración Trump con la cooperación militar y de seguridad con Colombia. “Usted, señor, nunca ha tenido un socio más fuerte que el presidente Trump, que el secretario de Hegseth y que el Departamento de Guerra”, afirmó.

El funcionario también aseguró que Estados Unidos trabajará junto con el Gobierno, el Congreso, el pueblo y las Fuerzas Armadas de Colombia para proteger la soberanía nacional, y evitar que las organizaciones narcoterroristas encuentren refugio en el territorio.

“Es un honor poder estar con ustedes y continuar con nuestra alianza; este es el inicio de algo muy grande”, concluyó.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. Foto: Alejandro Acosta - SEMANA

9. “Vamos a cambiar todo el hemisferio occidental”

Hegseth aseguró que los resultados de la cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia podrían tener repercusiones más allá de las fronteras de ambos países.

Según el secretario, combatir las organizaciones narcotraficantes en territorio colombiano también contribuiría a mejorar las condiciones de seguridad en Centroamérica y Suramérica.

“Cuando eso suceda en Colombia, va a surtir efecto en Centro y Suramérica y vamos a cambiar todo el hemisferio occidental. Eso hace a Colombia mejor, nuestro país mejor, nuestros países más fuertes”, afirmó.

10. “Que los narcoterroristas no tengan un puerto seguro aquí”

Al finalizar su intervención, el secretario de Guerra reiteró que Estados Unidos acompañará a Colombia en los esfuerzos para enfrentar a las organizaciones criminales y evitar que encuentren refugio en el territorio nacional. Hegseth también mencionó la importancia de trabajar de la mano con las instituciones colombianas y respetar la soberanía del país.

“Trabajando de la mano con ustedes, con su presidente, su Congreso, su pueblo, sus fuerzas armadas, policiales, su Constitución, para asegurar que su soberanía se proteja y que los narcoterroristas no tengan un puerto seguro aquí”, manifestó.