El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi, ha constatado que el programa de enriquecimiento de uranio de Corea del Norte continúa progresando con la expansión en septiembre de su importante centro nuclear de Yongbyon, origen del material empleado en las pruebas de armas nucleares del país.

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En una comparecencia ante la junta de gobierno del OIEA, Grossi ha informado de que, desde mediados de septiembre de 2026, se ha estado construyendo una nueva ampliación de la instalación de enriquecimiento de uranio original, cuya parte externa ha sido terminada a finales de octubre de este año.

La agencia, además, ha observado indicios de que el reactor principal continúa funcionando en su séptimo ciclo de irradiación y de que, tras un período de parada, el reactor adicional de agua ligera de Yongbyon ha estado funcionando desde finales de abril de 2026.

En imágenes del 11 de junio de 2025, se observa que el techo ha sido instalado y el exterior parece estar terminado en la nueva instalación —presumiblemente destinada al enriquecimiento— ubicada en el Centro de Investigación Científica Nuclear de Yongbyon Foto: DigitalGlobe/Getty Images

El Ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Choe Son Hui, destacó la semana pasada que la posesión de armas nucleares representaba “la garantía más fuerte” de la soberanía de Corea del Norte, y rechazó sin las peticiones del G7 para que Pyongyang desmantele su programa.

Es probable que el desarme del arsenal mundial de armas nucleares sea un tema en la reunión cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump, el presidente chino Xi Jinping y el presidente ruso Vladimir Putin el jueves en Shenzhen, a petición de Trump, que tampoco ha descartado la posibilidad de reunirse estos días con el líder norcoreano, Kim Jong Un.

Corea del Norte ha modernizado su flota naval los últimos años, con la construcción de destructores de 5.000 toneladas y el lanzamiento de pruebas de misiles desde barcos.

Kim se comprometió a armar la flota con armas nucleares y construir buques de 10.000 toneladas.

Kim Jong-Un Foto: GETTY

“Brindó orientación de campo sobre la construcción de una gran base naval en la costa este, la cual está siendo acelerada”, indicó la agencia noticiosa oficial KCNA.

“La construcción de la moderna base naval es un proyecto crucial relacionado directamente con la seguridad de nuestro Estado y la defensa de su soberanía marítima”, declaró Kim según KCNA.

Corea del Norte realizó recientemente un lanzamiento de prueba de un nuevo sistema de torpedo de alta velocidad, el cual deberá entrar en servicio a inicios de 2027.