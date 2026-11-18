Durante la mañana de hoy miércoles 18 de noviembre, se publicó un video en el que se observa un maletín especial, vinculado al sistema de mando nuclear de Rusia, que acompaña a la delegación del presidente ruso, Vladímir Putin, durante su visita a China.

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Medios rusos informaron que un ayudante militar que acompaña al presidente confirmó, en respuesta a la pregunta de un periodista, que portaba el maletín específico utilizado para las comunicaciones relacionadas con las fuerzas nucleares estratégicas de Rusia.

Las imágenes aparecieron mientras continuaban en China los preparativos para importantes conversaciones entre los líderes de Rusia, Estados Unidos y China.

Putin brought his nuclear briefcase to China with him, Russian propagandist Popov claims. There are many rumors what this briefcase is actually used for. https://t.co/9MYsDPegbh — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 18, 2026

La agencia de noticias azerbaiyana APA, citando a medios rusos, informó que el ayudante de Putin confirmó la naturaleza del maletín al ser consultado al respecto.

En las imágenes, difundidas por una cadena rusa, se puede ver a un periodista y a miembros de la delegación en el exterior de un edificio. No obstante, el video no ofrece pruebas de ninguna nueva orden militar nuclear ni de ninguna acción de emergencia.

El dispositivo nuclear portátil de uso exclusivo de Rusia es conocido como Cheget.

Este equipo constituye un elemento fundamental del mecanismo de dirección y coordinación nuclear del país, ya que facilita el establecimiento de comunicaciones protegidas entre las principales autoridades políticas y militares, además de permitir el envío de instrucciones vinculadas con una eventual utilización del armamento atómico.

Hombre que acompaña a Putin es visto con el misterioso maletín durante la cumbre en China Foto: X/@Gerashchenko_en

Sus antecedentes se remontan al periodo de la Unión Soviética y, en la actualidad, forma parte del conjunto de mecanismos de protección estratégica y alta seguridad que acompañan al presidente ruso.

El Cheget no es una bomba atómica ni un misil, por lo que resulta incorrecto describirlo como un mecanismo capaz de desencadenar un ataque nuclear con tan solo pulsar un botón.

En realidad, se trata de un dispositivo integrado en la estructura de mando, coordinación y comunicaciones militares de Rusia.

Donald Trump, XI Jinping y Vladimir Putin en Shenzen. Foto: AFP

Asimismo, el hecho de que este tipo de equipos acompañe al presidente ruso durante sus desplazamientos no constituye, por sí solo, una prueba de que se esté preparando una ofensiva nuclear inminente.