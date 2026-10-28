Se activa respuesta de emergencia en instalación nuclear de Estados Unidos por incendio

Según informaron las autoridades, se declaró el estado de emergencia en una importante instalación nuclear del Departamento de Energía en Carolina del Sur después de que un incendio en un laboratorio dejara a un empleado con heridas leves.

El incendio provocó una alerta por “fuga radiológica”, lo que obligó a paralizar el tráfico ferroviario, fluvial y aéreo en la zona.

El incendio fue extinguido y un empleado fue trasladado a un hospital con heridas leves, según informó un portavoz del Departamento de Energía a Fox News.

The Savannah River Site Area Emergency was terminated at 9:45 p.m. Protective actions have been lifted, and site barricades have reopened. When more specific information is available, it will be provided to you via https://t.co/zdOZmlFZ3R and https://t.co/pJMXVrcqYW. — Savannah River Site (@SRSNews) October 29, 2026

Si bien no se reportó contaminación fuera del edificio “afectado”, el incendio provocó una “liberación radiológica sin filtrar a nivel del suelo”, informó WRDW, citando al Sitio de Savannah River (SRS).

Según una publicación en Facebook, en las zonas de Savannah River Site afectadas por el incidente, los empleados que no participaron en las operaciones de respuesta a emergencias o de cierre han sido puestos en refugio como medida de precaución.

Por otro lado, se le recomendó a los residentes locales a sintonizar las emisoras de radio y televisión locales, donde los funcionarios estatales anunciarán cualquier medida que deban tomar.

El emplazamiento de Savannah River es un complejo del Departamento de Energía de Estados Unidos de 490 kilómetros que se extiende por varios condados de Carolina del Sur, e incluye el Laboratorio Nacional de Savannah River, donde se originó el incendio.

According to a release from the Savannah River Site, a National Nuclear Security Administration site, at 5:39 p.m. today a site area emergency was declared following a fire at the Savannah River National Laboratory that has since been extinguished. Per the release, “No contamination has been reported outside the affected facility.” In addition to precautionary measures put in place, a temporary flight restriction (TFR) was put in place over the area, with the TFR calling the incident a “US GOVT NUCLEAR INCIDENT.” — OSINTdefender (@sentdefender) October 29, 2026

Según medios locales, el laboratorio lleva a cabo investigaciones sobre la limpieza ambiental nuclear y tecnologías relacionadas, lo que significa que el lugar es a la vez un proyecto de limpieza y un centro activo para la seguridad nacional y la ciencia nuclear.

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